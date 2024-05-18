Шамиль Хадулаев избран председателем Общественной наблюдательной комиссии Дагестана

18 мая 2024, 00:36

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Председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Омар Омаров сложил полномочия по состоянию здоровья, на этот пост был избран его заместитель Шамиль Хадулаев.

17 мая на заседании Общественной наблюдательной комиссии Дагестана ее председатель Омар Омаров принял решение сложить с себя полномочия по состоянию здоровья.

На этом же заседании было принято решение избрать председателем Шамиля Хадулаев. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Хадулаев отметил, что комиссия "и так усилила работу по посещению мест принудительного содержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений, или же осужденных", теперь же члены комиссии будут "работать еще активней".

Ранее Хадулаев был заместителем председателя республиканской ОНК.

Ранее "Кавказский узел" писал, что Шамиль Хадулаев после визита в СИЗО к Надырхану Кадирханову, обвиняемому в убийстве Магомедрасула Мутаева, проинформировал, что тот рассказал об избиениях и унижениях со стороны спортсмена в присутствии других людей. После этого распространилась информация, что Хадулаева подозревают в разглашении данных предварительного следствия, однако сам общественный деятель эти обвинения отверг. 8 февраля Хадулаев сообщил, что официально ему не были предъявлены какие-либо обвинения или подозрения в разглашении данных предварительного следствия.

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