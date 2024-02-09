Хадулаев усомнился в достоверности данных о своем уголовном преследовании

09 февраля 2024, 04:56

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Влиятельные люди интересовались деятельностью зампреда Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева в связи с делом об убийстве в Махачкале спортсмена Магомедрасула Мутаева, но официально следствие не выходило с ним на контакт.

Как сообщал "Кавказский узел", представитель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев после визита в СИЗО к Надырхану Кадирханову, обвиняемому в убийстве Магомедрасула Мутаева, проинформировал, что тот рассказал об избиениях и унижениях со стороны спортсмена в присутствии других людей. После этого распространилась информация, что Хадулаева подозревают в разглашении данных предварительного следствия, однако сам общественный деятель эти обвинения отверг.

31 января боец ММА Магомедрасул Мутаев получил несколько огнестрельных ранений около своего дома в Махачкале и умер по пути в больницу. 3 февраля по подозрению в убийстве был задержан 18-летний Надырхан Кадирханов. Следствие назвало причиной убийства Мутаева личную неприязнь. Знакомые задержанного сообщили, что он подвергался унижениям и издевательствам со стороны Мутаева. По данным источников, Мутаев выяснял с Кадирхановым отношения не один на один, а собрал группу из примерно 15 человек, чтобы избить Кадирханова и унизить его при свидетелях.

Официальные представители правоохранительных органов не предъявляли Шамилю Хадулаеву никаких обвинений или подозрений в разглашении данных предварительного следствия, сообщил сам зампред Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана корреспонденту «Кавказского узла».

Хадулаев также подтвердил, что не знаком с материалами уголовного дела об убийстве Мутаева и никаких документов о неразглашении не подписывал, соответственно и оснований для преследования по подобному обвинению у следствия быть не может. Ранее он отмечал, что дело об убийстве бойца фактически уже раскрыто: подозреваемый Надырхан Кадирханов дал признательные показания и не отрицает своей вины.

Общественный деятель по-прежнему считает, что распространением информации об угрозе уголовного преследования его хотят запугать. «Со мной хотели встретиться определенные люди, узнать, что я знаю по этому делу. Я отказался, так как в мои функции это не входит», - сообщил Хадулаев, не уточнив, имели ли эти люди какое-либо отношение к силовым структурам.

Представитель ОНК отметил, что в принципе не обязан следить за ходом конкретного уголовного дела, а подозреваемый не обращался к нему с просьбами или жалобами. «Подозреваемый в убийстве установлен. Единственное, за чем будем осуществлять контроль - его безопасность в СИЗО, будем следить, чтобы не было инцидентов», - пояснил он.

Хадулаев добавил, что его публикация по итогам разговора с Кадирхановым в СИЗО остановило распространение многочисленных фейков, которые "будоражили общество". Он обратил внимание, что часть общества склонна поддерживать Кадирханова, который не оставил без ответа садистские издевательства.

«Кадирханов рассказал, что распространенное в соцсетях видео, где лежит парень и из него извлекают пулю, к нему не имеет отношения. Он рассказал, что у него ранее не было с Мутаевым инцидента со стрельбой. Он подтвердил факт двух случаев издевательств над ним. Один из них произошел с другом покойного Мутаева, который вызвал его на разговор, и тогда, со слов Кадирханова, он был избит. Второй инцидент имел место 31 декабря, когда Мутаев с 11 друзьями садистки издевался над ним с унижением человеческого достоинства», - рассказал Хадулаев, добавив, что считает достоверной версией озвученный мотив преступления - месть за унижения.

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