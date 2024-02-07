Магомедрасул Мутаев. Фото: https://vesti.az/xeber/sport/v-maxackale-ubili-boica-smesannyx-edinoborstv-magomedrasula-mutaeva-509114

07 февраля 2024, 17:44

Хадулаев отверг обвинения в разглашении данных по делу об убийстве Мутаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев заявил, что не знакомился с материалами дела об убийстве Мутаева и не подписывал документы о неразглашении. Обвинения в разглашении тайны следствия Хадулаев счел давлением.

Как сообщал "Кавказский узел", представитель ОНК Дагестана Шамиль Хадулаев после визита в СИЗО к Надырхану Кадирханову, обвиняемому в убийстве Магомедрасула Мутаева, проинформировал, что тот рассказал об избиениях и унижениях со стороны спортсмена в присутствии других людей.

31 января боец ММА Магомедрасул Мутаев получил несколько огнестрельных ранений около своего дома в Махачкале и умер по пути в больницу. 3 февраля полиция сообщила, что по подозрению в убийстве задержан 18-летний Надырхан Кадирханов. Следствие назвало причиной убийства Мутаева личную неприязнь подозреваемого. Знакомые задержанного сообщили, что он подвергался унижениям и издевательствам со стороны Мутаева. По данным других источников, Мутаев выяснял с Кадирхановым отношения не один на один, а собрал группу из примерно 15 человек, чтобы избить Кадирханова и унизить его в присутствии свидетелей.

Заместителя председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Шамиля Хадулаева подозревают в разглашении данных предварительного следствия по уголовному делу об убийстве в Махачкале бойца смешанных единоборств Магомеда Мутаева, сообщил сегодня Telegram-канал "Сапа Кавказ" без ссылки на источник информации. 

Хадулаев отверг возможность разглашения тайны следствия. "Данное дело сразу раскрыто. Подозреваемый задержан и дал признательные показания, не отрицая то, что совершил. Те ролики и информация, которая была распространена во всех соцсетях и в СМИ, были разделены на ложные и имеющие место быть со слов арестованного, о чем я проинформировал общество. Есть мнение одних, что это правда, а других, что он врёт. Следствие разберется, так как это их работа. Я с материалами дела не ознакомлен, мне их никто не показывал, подпись в рамках УПК РФ статьи 161 "Недопустимость разглашения данных предварительного расследования" я нигде не ставил", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Он предположил, что это может быть связано с его деятельностью в Общественной наблюдательной комиссии Дагестана, отметив, что на него "решили оказать давление" так как не не идет "на контакты с теми, с кем не должен идти", отметив, что его об этом "просили несколько раз".

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Примечание:

"Требование оправдать подозреваемого в убийстве Мутаева вызвало спор в соцсети", "Меликов вступился за дагестанских бойцов", "Боец из Дагестана одержал победу на турнире UFC".

Автор: "Кавказский узел"

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