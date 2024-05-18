Правозащитницы оценили уровень общественного внимания к случаю Лии Заурбековой

18 мая 2024, 02:34

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Случай этнической чеченки Лии Заурбековой, которая сбежала от родственников, привлек внимание очень большого числа неравнодушных, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитницы. Некоторые из граждан пришли к отделу полиции, другие выражали свое мнение в соцсетях, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", уроженка Чечни Лия Заурбекова, сбежавшая от родственников, покинула страну и находится в безопасности, сообщила 17 мая ее адвокат. Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил 16 мая, что действует в деле Лии Заурбековой по прямому поручению Рамзана Кадырова, а тот, кто ввел девушку в заблуждение, "понесет заслуженное наказание по всей строгости закона". Заурбекова попросила ее не искать и заявила, что опасается принудительного возвращения в семью, так как ее побег привлек внимание Адама Делимханова. Сбежать из семьи Заурбекову вынудило физическое и психологическое насилие в семье, подчеркнули правозащитники. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев обвинил правозащитников в разжигании межнациональной розни, а уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев заявил, что не верит в возможность применения насилия над девушками в чеченских семья.

Родственники 19-летней этнической чеченки Лии Заурбековой, сбежавшей от семьи в Красногорске из-за постоянного давления, объявили ее в розыск и нашли в Москве. 16 мая они окружили отделение полиции, где находилась девушка, но полицейские пообещали правозащитникам и адвокату обеспечить безопасность Заурбековой. Сама Лия заявила в видеообращении, что опасается расправы со стороны родных. По информации правозащитной группы "Марем", девушка покинула отдел полиции вместе с адвокатом и отправилась в безопасное место. "Кавказский узел" подготовил видеоролик "Как Лия Заурбекова сбежала от семьи и кадыровцев".

Лия Заурбекова выехала за пределы РФ, сообщила 17 мая корреспонденту "Кавказского узла" координаторка группы "Марем" Катерина Нерозникова. «Мы пока не будем разглашать страну, в целях ее безопасности», - заявила она.

По её словам, побег связан с "физическим и психологическим насилием, тотальным контролем, ограничением свободы". "Нам сейчас пишут, мол, что такого не может быть, потому что Лия училась в институте. Но нет, тотальный контроль - это не всегда запереть дома и не выпускать. Лия просто не могла дальше с этим справляться, поэтому она решилась на побег", - пояснила Нерозникова.

Комментируя слова члена Совета по правам человека при президенте РФ Александра Ионова, они предположила, что в них нет никакой попытки отвлечь внимание от ситуации. "Просто журналисты сильно на многих надавили, ну и он отвечал, просто исходя из своих обязательств члена ОНК", - считает Нерозникова.

Александр Ионов сообщил, что Заурбекова покинула Россию, однако официального подтверждения этого нет. Он также заявил, что "нет подтвержденных фактов нарушения прав и законных интересов Лии, которые преследовались бы по закону", а об угрозе жизни девушки "речи на данный момент не идет и не шло ранее".

Нерозникова поблагодарила поддержавших Лию. "Много странных персон пришли выступить у полицейского участка. Но всем им спасибо. Они так или иначе помогли привлечь внимание к делу Лии. Чаще всего девушек просто похищают и увозят, и никто этому не может противостоять (да и не хочет особо). Вчера (17 мая), учитывая уровень огласки, удалось спасти Лию от похищения", - полагает Нерозникова.

Причины побега Заурбековой достаточно стандартны - домашнее насилие со стороны родственников, отметила пресс-секретарь Кризисной группы СК SOS* Александра Мирошникова.

Комментируя слова Ионова, они отметила, что в рамках дела Заурбековой с ним они никак не коммуницировали. "К нам не обращались за уточнениями или предложениями о помощи. Надеемся, что намерения Ионова были искренними и он действительно хотел помочь", - сказала Мирошникова корреспонденту "Кавказского узла".

Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова считает высказывания Ионова попыткой увести от Лии преследователей, как и от всех, кто мог ей помочь.

Она отметила значительный всплеск внимания к ситуации в общественном мнении. "Впервые такое вижу в московских группах. Повлияла история с Седой (как раз-таки благодаря общественному мнению, понимание, что не помогли и может повториться ее история), и кавказофобия, и непонимание национального состава страны (т. е. говорили о депортации и многие не понимали, что чеченцы - полноценные граждане страны)", - отметила Сиражудинова.

Вечером 16 мая глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале анонсировал, что Адам Делимханов встретится с родственниками Лии Заурбековой 17 мая. Однако по данным на 02.30 мск сегодня, 18 мая в Telegram-каналах Ахмеда Дудаева и Адама Делимханова не содержится отчетов о встрече.

Напомним, что Седа Сулейманова в августе 2023 года была увезена родственниками из Санкт-Петербурга в Чечню. В течение более полугода от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести". Сулейманова после похищения родственниками уже полгода не выходит на связь, следствие начало расследование дела об убийстве. "Кавказский узел" в справке "Похищение Седы Сулеймановой" рассказывает о том, что известно о Седе Сулеймановой.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, отмечается в справочном материале "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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