Чеченский омбудсмен исключил возможность насилия в семье Заурбековой

17 мая 2024, 22:40

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Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев вслед за Адамом Делимхановым прокомментировал побег чеченки Лии Заурбековой от семьи, обвинив правозащитников в разжигании межнациональной розни. Уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев, в свою очередь, заявил, что не верит в возможность насилия над девушками в чеченских семьях.

Как писал "Кавказский узел", уроженка Чечни Лия Заурбекова, сбежавшая от родственников, покинула страну и находится в безопасности, сообщила сегодня ее адвокат. Депутат Госдумы Адам Делимханов 16 мая о действует в деле Лии Заурбековой по прямому поручению Рамзана Кадырова, а тот, кто ввел девушку в заблуждение, "понесет заслуженное наказание по всей строгости закона". Заурбекова попросила ее не искать и заявила, что опасается принудительного возвращения в семью, так как ее побег привлек внимание Адама Делимханова. Сбежать из семьи Заурбекову вынудило физическое и психологическое насилие в семье, подчеркнули правозащитники.

Родственники 19-летней этнической чеченки Лии Заурбековой, сбежавшей от семьи в Красногорске из-за постоянного давления, объявили ее в розыск и нашли в Москве. 16 мая они окружили отделение полиции, где находилась девушка, но полицейские пообещали правозащитникам и адвокату обеспечить безопасность Заурбековой. Сама Лия заявила в видеообращении, что опасается расправы со стороны родных. По информации правозащитной группы "Марем", девушка покинула отдел полиции вместе с адвокатом и отправилась в безопасное место. "Кавказский узел" подготовил видеоролик "Как Лия Заурбекова сбежала от семьи и кадыровцев".

Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев назвал Лию Заурбекову "обманутой и завербованной", а действия родных, которые пришли к отделению полиции и пытались забрать девушку, объяснил "опасениями родителей за ее жизнь и судьбу". "Чеченцы не только защищают, но и заботливо оберегают своих женщин от всего, что может им навредить", - написал он в своем Telegram-канале.

"Считаю, что вся эта история о чеченке, полюбившей русского парня и из-за этого факта якобы избитой родственниками - это выдуманная провокаторами история, чтобы разжечь межнациональную рознь в нашей стране. Чем и пытаются воспользоваться, в итоге, организации, получающие иностранные гранты", - считает Саралиев.

Он назвал тех, кто возмущается попыткой вернуть Заурбекову в семью, "провокаторами" и заявил, что "организация, именующая себя правозащитной, которая способствовала отъезду девушки, сотрудничает с западными спецслужбами и вела диалог с Лией за несколько месяцев до ее исчезновения из дома".

Отреагировал на события с Лией Заурбековой и уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев. Он заявил сегодня, что "мошенники, назвавшие себя кризисными группами, активно взяли на вооружение права кавказских женщин" и отметил, что "ложь и провокации" по поводу ущемления прав девушек в семьях используются "для глобальных мировых задач".

Он выразил уверенность что вмешательство в ситуацию Адама Делимханова позволит прояснить, что произошло на самом деле.

Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале поздно вечером 16 мая анонсировал, что Делимханов встретится с родственниками Лии Заурбековой 17 мая. На 22.44 мск 17 мая в Telegram-каналах Ахмеда Дудаева и Адама Делимханова не содержится отчетов о встрече.

Напомним, Мансур Солтаев дважды посещал Седу Судейманову после того, как она в августе 2023 года была увезена родственниками из Санкт-Петербурга в Чечню. 29 августа 2023 года в отчете о встрече с Седой Сулеймановой Солтаев заявил, что девушке ничего не угрожает и она находится в безопасности. Правозащитники тогда отметили, что Солтаев опубликовал не видео беседы, а лишь фото, на котором на шее девушки виден след, похожий на гематому. 4 сентября 2023 года Мансур Солтаев сообщил о повторном визите к Сулеймановой. По его словам, девушка встретила его в хорошем настроении, а жалоб не высказывала. При этом в коротком ролике, который опубликовал Солтаев, Сулейманова просто провожает его до ворот, а на видео наложена музыка. В течение более полугода от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого “убийства чести”. Сулейманова после похищения родственниками уже полгода не выходит на связь, следствие начало расследование дела об убийстве. “Кавказский узел” в справке "Похищение Седы Сулеймановой" рассказывает о том, что известно о Седе Сулеймановой.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, отмечается в справочном материале "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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