ЕСПЧ признал нарушения прав жителей Краснодара и Ростова-на-Дону

18 мая 2024, 01:35

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Европейский суд по правам человека постановил выплатить компенсации участникам протестных акций в Краснодаре и Ростове-на-Дону, признав нарушение их права на беспристрастное судебное разбирательство.

Как писал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Европейский суд по правам человека вынес 16 мая решение по делу "Сафронов и другие против России", в котором объединены 39 жалоб на нарушение прав жителей разных регионов России. "Заявители жаловались главным образом на несоразмерные меры, принятые в отношении них как организаторов или участников публичных собраний, а именно на их арест в связи с разгоном этих собраний и их осуждение за административные правонарушения", - говорится в решении суда.

Компенсация в шесть тысяч евро назначена Артему Сафронову, который был задержан на пацифистской акции в Ростове-на-Дону 6 марта 2022 года. На него был составлен административный протокол о неповиновении законным требованиям полиции, он также был арестован на 15 суток. Суд счел нарушением то, что Сафронова продержали более двух часов в автозаке, а также отсутствие беспристрастности суда и отсрочки исполнения наказания для возможности обжаловать его.

На упомянутой акции в марте 2022 года был задержан и ростовчанин Ярослав Рябинин. Он также был арестован на 15 суток. ЕСПЧ счел нарушением долгое содержание под стражей, отсутствие беспристрастности суда и отсрочки в исполнении постановления и присудил ему компенсацию в пять тысяч евро.

Удовлетворена жалоба на отсутствие беспристрастности суда и жителя Краснодара Рената Хакимова, который был задержан на акции в поддержку Алексея Навального в апреле 2021 года и оштрафован на 15 тысяч рублей. Ему назначена компенсация в 3500 евро.

Еще два участника упомянутой акции в апреле 2021 года Иван Пермяков и Виктория Дольников были оштрафованы на 10 и 12 тысяч рублей. ЕСПЧ также счел действия суда пристрастными, а задержание до рассмотрения дела - незаконным и назначил им компенсации по четыре тысячи евро.

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