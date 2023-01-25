Общественные организации призвали ввести международных миротворцев в Нагорный Карабах

25 января 2023, 00:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

40 общественных организаций Нагорного Карабаха в письме ОБСЕ призвали рассмотреть возможность развертывания дополнительных международных миротворческих сил для обеспечения безопасности непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе возник дефицит ряда товаров, в том числе лекарственных препаратов в аптеках и продуктов в магазинах. Это связано с блокировкой Лачинского коридора. На этой трассе, которая является единственной дорогой связывающей Нагорный Карабах с внешним миром, азербайджанские активисты проводят акцию протеста. Минсельхоз непризнанной республики 24 января сообщил, что из-за блокады возникли сложности с поставками дизтоплива, кормов, что может отразиться на посевной.

Из-за нехватки продовольствия в непризнанной республике с 18 января введена талонная система выдачи продуктов. По талонам распределяются подсолнечное масло (по литру на человека), макароны, рис, сахар и гречка (по килограмму на человека). 21 января очереди в магазинах Степанакерта стали круглосуточными. 23 января горожане пожаловались, что некоторые продукты выросли в цене.

40 общественных организаций Нагорного Карабаха подписали открытое письмо к президентам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, где отмечается, что «на протяжении почти трех десятков лет Минская группа ОБСЕ, а в последующем – три ее сопредседателя, обладая соответствующим международным мандатом, играли ведущую посредническую роль в поисках путей достижения всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта мирными средствами на основе Устава ООН».

«Принципы урегулирования, предложенные Сопредседателями Минской группы ОБСЕ, включали также важные принципы - право народов на самоопределение, на основе которого должен быть определен окончательный статус Арцаха (Нагорного Карабаха), и неприменение силы и угрозы силы. Однако вооруженная агрессия, развязанная в 2020 году Азербайджаном при активном участии Турции против Арцаха (Нагорного Карабаха) и его народа, отбросила назад многолетние усилия Сопредседателей МГ ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта», - написали НПО в письме, предоставленном 24 января корреспонденту "Кавказского узла".

Авторы письма заявили, что «уверены, что сложившаяся в результате нелегитимного применения силы ситуация не может и не должна признаваться в качестве отправной точки для всеобъемлющего урегулирования конфликта», и что «статус Республики Арцах (Нагорный Карабах) по-прежнему нуждается в международном признании на основе уважения права народа Арцаха (Нагорного Карабаха) на самоопределение».

Подписанты письма подметили, что, «пользуясь сложной ситуацией на международной арене и непризнанностью независимости Республики Арцах (Нагорный Карабах), власти Азербайджана прибегли к очередному преступному акту против народа Арцаха (Нагорного Карабаха), заблокировав 12 декабря 2022 года транспортное сообщение по международно признанному Лачинскому (Бердзорскому) коридору, который является единственным путем, связующим Арцах (Нагорный Карабах) с Арменией и внешним миром». «Власти Азербайджана создают невыносимые условия для жизни людей с целью вынудить народ Арцаха (Нагорного Карабаха) отказаться от своих фундаментальных прав, включая право на самоопределение, а в качестве альтернативы предлагается либо полное истребление, либо принуждение коренного армянского народа Арцаха (Нагорного Карабаха) покинуть места своего постоянного проживания», - считают авторы письма.

Общественный деятели призвали страны-сопредседатели присоединиться к миротворческому контингенту России. «В связи с тем, что миротворческий контингент РФ в Арцахе (Нагорном Карабахе) не в состоянии препятствовать преступным действиям Азербайджана, несмотря на обязательства, возложенные на него в рамках трехстороннего Заявления от 9 ноября 2020 года, просим вас рассмотреть возможность развертывания в Арцахе (Нагорном Карабахе) дополнительных международных сил по поддержанию мира, наделенных мандатом Совета Безопасности ООН, для обеспечения полноценной безопасности Республики Арцах (Нагорный Карабах) и ее граждан», - обращается в документе к президентам стран-сопредседателей МГ ОБСЕ США и Франции, подписанный 40 общественными организациями Нагорного Карабаха.

Письмо было опубликовано на армянском, английском, французском и русском языках. Его подписали руководителя таких общественных организаций, как "Союз беженцев НКР", "Материнство Арцаха", "Союз ветеранов афганской войны", "Федерация профсоюзов НКР", "Армяно-Российский казачий миротворческий союз", "Союз родных погибших военнослужащих НКР", "Объединение женщин-беженок" и другие.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.