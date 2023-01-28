Лачинский коридор остается заблокированным 48-е сутки

28 января 2023, 14:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские активисты 48-е сутки продолжают акцию протеста на единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. 27 января дорога оставалась заблокированной 47-е сутки.

Активисты пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. Так, 27 января в медцентры Армении были перевезены трое тяжелобольных пациентов.

Азербайджанские активисты 48-е сутки продолжают акцию на Лачинской дороге, сегодня утром они традиционно исполнили гимн Азербайджана, сообщает со ссылкой на своего корреспондента АПА.

Напомним, из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе введена талонная система выдачи продуктов. По талонам продаются подсолнечное масло (по литру на человека), макароны, рис, сахар и гречка (по килограмму на человека). Выдача талонов началась 18 января. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, но их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта.

В магазинах, особенно в Степанакерте, образовались круглосуточные очереди за продуктами. Больше всего людей выстраивается, чтобы купить яйца, молочные продукты и табачные изделия – эти товары отпускаются без талонов. 23 января горожане пожаловались, что некоторые продукты выросли в цене.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.