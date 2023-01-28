Акция протеста на трассе из Степанакерта (Ханкенди) в Армению. Фото: Report https://report.az/ru/karabakh/rastet-chislo-uchastnikov-akcii-na-doroge-hankendi-lachyn/

28 января 2023, 14:50

Лачинский коридор остается заблокированным 48-е сутки

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Азербайджанские активисты 48-е сутки продолжают акцию протеста на единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. 27 января дорога оставалась заблокированной 47-е сутки.

Активисты пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. Так, 27 января в медцентры Армении были перевезены трое тяжелобольных пациентов.

Азербайджанские активисты 48-е сутки продолжают акцию на Лачинской дороге, сегодня утром они традиционно исполнили гимн Азербайджана, сообщает со ссылкой на своего корреспондента АПА.

Напомним, из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе введена талонная система выдачи продуктов. По талонам продаются подсолнечное масло (по литру на человека), макароны, рис, сахар и гречка (по килограмму на человека). Выдача талонов началась 18 января. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, но их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта.

В магазинах, особенно в Степанакерте, образовались круглосуточные очереди за продуктами. Больше всего людей выстраивается, чтобы купить яйца, молочные продукты и табачные изделия – эти товары отпускаются без талонов. 23 января горожане пожаловались, что некоторые продукты выросли в цене.

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Примечание:

"Число безработных в Нагорном Карабахе выросло до 4700 на фоне блокады", "Степанакертцы столкнулись с проблемой больших очередей на заправках", "Госслужащие в Нагорном Карабахе переведены на "удаленку" из-за блокады".

Автор: "Кавказский узел"

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