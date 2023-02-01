Степанакертцы рассказали об очередях за овощами и фруктами

01 февраля 2023, 21:35

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В продажу в Нагорном Карабахе поступили овощи и фрукты, цены на них отрегулированы, сообщили власти республики. В магазинах и на рынках в овощные отделы выстроились большие очереди, цитрусовые распродали за несколько часов, рассказали жители Степанакерта.

Как писал "Кавказский узел", блокировка Лачинского коридора, который является единственной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, привела к дефициту продовольствия в непризнанной республике, остановила работу междугородного транспорта. В Нагорном Карабахе введены экономия электричества, талоны на продукты, возникли проблемы с подачей газа и работой АЗС. В городах дефицит овощей и фруктов, в магазинах по-прежнему отсутствуют товары бытовой химии и средства гигиены. Цены на продукты, которые отпускаются без талонов, сильно выросли, карабахцы призвали власти не допускать резкого подорожания на фоне гуманитарного кризиса.

Из-за блокады дороги в Нагорном Карабахе возникли сложности с поставками дизтоплива, кормов, которые могут отразиться на посевной, а большинство продуктов питания закончились, сообщило 24 января министерство сельского хозяйства. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, но их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта. Сегодня Лачинский коридор остается заблокированным 52-е сутки.

В точках по продаже овощей и фруктов Степанакерта 1 февраля в продажу поступили апельсины и мандарины, а с 30 января продается морковь. Очереди за овощами и фруктами начались выстраиваться с утра. Еще в магазинах появились некоторые виды бытовой химии – средство для мытья посуды, мыло, средства гигиены, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха утром 1 февраля сообщил, что "апельсины и мандарины уже продаются на центральном рынке города Степанакерта и во фруктово-овощных магазинах", а ранее в продажу поступила морковь.

На эти продукты установлена максимально допустимые цены, сообщили в Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции. "Цены были указаны и опубликованы на странице Инфоштаба. Апельсины 500 драмов (1,26 доллара США), мандарины – 650 (около 1,64 доллара США), морковь – 430 (около 1,09 доллара США). Мы призвали потребителей воздерживаться от покупки этих товаров по ценам выше опубликованных и сообщать о таких случаях по действующим горячим линиям", - сообщили в комиссии корреспонденту "Кавказского узла".

Овощи и фрукты, и другие товары поступили "при кропотливой работе правительства", добавил представитель комиссии.

Овощи и фрукты поступили сегодня рано утром, сообщила продавщица одной из точек на Центральном рынке Степанакерта Алвард А. "Продавали в 5-6 точках. Очереди были большие. Понятное дело, люди после нового года не могли купить хоть какие-либо фрукты. Мы приняли решение каждому покупателю выдавать по 1-2 килограмма, чтоб многим досталось. К 11 утра все уже было распродано", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, покупатели постоянно спрашивают о наличии других овощей. "Люди очень ждут картошки и другие свежие овощи, каждый день спрашивают. Но мы ничего не можем ответить, потому что сами не знаем", - сказала она.

Продавщица фруктово-овощного магазина по улице Камо в Степанакерте Анжела С. рассказала, что в ее магазине "продавали строго по килограмму апельсинов, мандаринов и моркови каждому покупателю".

"После нового года, наш магазин закрылся, потому, что больше нечего было продавать. Нас семейный бизнес из-за блокады терпел лишь ущерб, мы не имели дохода. Сегодня нам позвонили из правительства, чтоб помогли реализовать овощи и фрукты среди населения. В этом районе мы работаем много лет, знаем всех наших покупателей. Случайных людей в очереди не было, все наши постоянные клиенты. Все организовали, за пару часов все продали. Люди ждут другой продукции, особенно бананы и яблоки, так как дети просят, ну и естественно картошки", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Матери двоих детей Ангелине Саруханян не удалось сегодня приобрести фрукты. "Сегодня купила в магазине, без очереди, яйца, сметану, кефир и йогурт, несколько батончиков шоколада , средство для мытья посуды. На рынке без очереди полно местного мяса. Цены те же, что и раньше. А вот купить на рынке апельсины-мандарины и морковь не удалось. Простояла более часа в очереди, но все закончилось до меня. Попробовала занять очередь в другой точке, но поняла, что и здесь не достанется, так как много людей. Когда выходила из рынка, меня позвала одна из продавщиц дала три апельсина, просто так. Но я надеюсь, что и завтра будут в продаже фрукты, и мне удастся купить, чтоб порадовать детей", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, для того, чтоб пойти на рынок, она отпросилась с работы. "Я считаю, что если блокада затянется, то власти должны еще некоторые продукты перевести на талоны. Потому что люди, которые работают, не имеют возможности ходить по магазинам, искать, что где продают, или стоять в очереди. Матери, которые сидят дома в декретном отпуске, также не могут долго стоять в очередях, оставив детей дома. Надо учесть все эти детали. Талоны, я считаю, самое правильное решение, и чтоб всем досталось, и чтоб очередей не было", - поделилась Саруханян.

За последние дни на прилавках появились сыр, некоторые виды консервированной продукции в небольшом количестве, мука, их можно пробрести без очередей, рассказала пенсионерка Зоя Алексанян. По ее словам, в некоторых супермаркетах выстроились очереди за сосисками, но в других магазинах их можно взять без очереди, "так как там правильно все организовано, чтоб люди не толпились", - рассказала

По мнению Алексанян, в аптеках появилось больше лекарств первой необходимости. "Я свободно купила лекарство от давления, головной боли и успокоительное. Жаропонижающие есть в продаже. Правда соседке назначили какие-то уколы, но их в аптеке не было, однако фармацевт сказала, что закажет, возможно, как гуманитарный груз привезут", - рассказала пенсионерка.

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