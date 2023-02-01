Жители Нагорного Карабаха призвали власти контролировать цены на продукты

01 февраля 2023, 18:10

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Цены на продукты, которые отпускаются без талонов, сильно выросли, власти не должны допускать резкого подорожания на фоне гуманитарного кризиса из-за блокады Лачинского коридора, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", блокировка Лачинского коридора, который является единственной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, привела к дефициту продовольствия в непризнанной республике, остановила работу междугородного транспорта. В Нагорном Карабахе введены экономия электричества, талоны на продукты, возникли проблемы с подачей газа и работой АЗС. В городах дефицит овощей и фруктов, в магазинах по-прежнему отсутствуют товары бытовой химии и средства гигиены, рассказали карабахцы. Сегодня Лачинский коридор остается заблокированным 52-е сутки.

Из-за блокады дороги в Нагорном Карабахе возникли сложности с поставками дизтоплива, кормов, которые могут отразиться на посевной, а большинство продуктов питания закончились, сообщило 24 января министерство сельского хозяйства. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, но их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта.

С 30 января в Нагорный Карабах начался ввоз небольших партий мясных изделий, сладостей и фруктов, в магазинах за ними выстроились очереди, передает корреспондент "Кавказского узла".

Продукты, которые продаются по талонам, можно купить без очередей, рассказала Лилия Амирян."Талоны немного спасли ситуацию, очередей стало меньше. Но вот на яйца и сметану, люди с утра занимали очередь, и часто доставалось не всем. Но с 29-30 января молочные продукты и яйца тоже можно встретить и купить без очереди – я уже несколько дней покупаю. Но вот с появлением в некоторых магазинах сосисок и разных сортов колбасы, опять возник ажиотаж и большие очереди. Людей можно понять, блокада затянулась. Дети любят бутерброды, а родители просто боятся, что поступление одноразовое, и опять кроме круп и сахара, что дают по талонам, больше ничего не будет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правительство Нагорного Карабаха должно следить за ценообразованием, считает Оксана Григорян. "Не меняются цены на продукты, которые продают по талонам. Но вот на другие продукты, особенно на мясные изделия, везде разные цены. Еще цены очень отличаются от доблокадных. К примеру, если пачка сосисок до блокады мы покупали за 850 драмов (около 2,15 доллара США), то сейчас за 1250 драмов (около 3,16 доллара США). Кофе было 250 (0,62 доллара США), а сегодня я купила за 500 (1,23 доллара США). Килограмм сыра был 2400 драмов (6,06 доллара США), то сейчас 3 000 (7,58 доллара США)", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что хоть подорожание и произошло из-за дефицита продуктов, "разница должна быть небольшая". "Хотя бы радует, что цены на яйца не поменялись, и молочные продукты продаются по той же цене, что и раньше", - заметила Григорян.

Власти должны уделять больше внимания продавцам местной продукции, подчеркнула Цовинар Сагинян. "В магазинах цены на продукты выросли не так сильно, как цены на свежую зелень на рынке. Если до блокады пучок зелени стоил 250 драмов, то сейчас продают за 500-600 драмов (1,23-1,52 доллара США). Подорожали местные сухофрукты и фасоль подорожала на 1000 драмов (около 2,53 доллара США)", - сказала молодая женщина.

Из-за блокады многие потеряли работу, не получают зарплату, поэтому правительство не должно допустить роста цен, согласился Артур Айрапетян. "Кроме продуктов, теперь прибавились другие проблемы – отопление. Мы купили печь – 15 тысяч драмов (около 37,9 доллара США), купили дрова – 13 тысяч драмов за кубометр (около 32,85 доллара США), наняли рабочего, который дрова колол. И все это траты", - сказал он.

По его словам, его семье не полагается поддержка. "Но так как из-за отсутствия газа сын не мог работать – частные грузоперевозки, то доходы нашей семьи в январе были только наши пенсии. Так что наша семья потеряла ежемесячный стабильный доход", - сказал мужчина.

Вынужденный переселенец из Шушинского района Сурен Карапетян рассказал, что из-за частых отключений газа и электричества был вынужден поставить печь для дров, а дрова предоставила мэрия Степанакерта бесплатно. Его многодетная семья живет на съемной квартире, продукты по талонам получили без очереди, еще у них есть какие-то запасы на зиму, добавил он.

"Если блокада затянется, уже будет действительно трудно. Но думаю, это тоже можно преодолеть. Еще более страшную блокаду и настоящий голод мы пережили в 90-е годы. Как и тогда, у нас и сейчас есть цель – жить мирно и свободно, не боясь за жизнь наших детей. Надеюсь, нам и на этот раз удастся устоять. И еще надеюсь, что российские миротворцы действительно до конца будут с нами, охранять нашу безопасность", - сказал мужчина.

Елена Акопян рассказала, что у нее на зиму были заготовки, но отмечается "нехватка свежих овощей и фруктов, и всяких "вкусняшек" из магазина. Дети все равно просят, и им трудно объяснить, почему их нет".

По ее словам, когда отключили газ, и начались ежедневные отключения электричества, ей стало страшно, что дети могут заболеть. "Мы с мужем решили поставить печь с дровами, как в 90-е было. Часть дров купили, еще немного дали власти города. Теперь все приходиться делать руками, без бытовой техники, так как электричество иногда бывает такое слабое, что стиральная машинка не крутит, утюг не греет, электрическая плита не нагревается так, чтобы быстро что-то приготовить. Печка с дровами сильно выручила, и, главное, дети в тепле, а ремонт еще раз сделаем потом. Даже сейчас, когда подача газа возобновлена, мы топим печь вечером, чтоб хорошенько согреться", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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