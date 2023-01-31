Женщины Нагорного Карабаха опубликовали петицию о разблокировке Лачинского коридора

31 января 2023, 03:55

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Инициативная группа "Женщины Арцаха за будущее" опубликовала петицию к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой помочь разблокировать Лачинский коридор. Азербайджан пытается заблокировать сбор подписей, но он продолжается и офлайн, отметили члены инициативной группы.

Как сообщал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Кроме того, с 18 по 29 января в республику трижды прекращалась подача газа. 30 января учащиеся школ Степанакерта пожаловались на холод в классах.

Инициативная группа «Женщины Арцаха за будущее» 26 января на сайте онлайн-петиций change.org начала сбор подписей под петицией председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в связи с гуманитарной катастрофой, вызванной блокадой Лачинского коридора. По данным на 03.30 мск сегодня, 31 января под петицией стоит 3840 подписей.

«Мы, женщины Арцаха (Нагорного Карабаха) обращаемся к миру и лично к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Мы с нашими детьми голодаем и мерзнем на глазах у всего мира. Азербайджан держит нас в блокаде, перекрывает нам газ и обрубает электричество, которые поступают к нам из Армении», - говорится в петиции.

Авторы петиции призвали главу Еврокомиссии, «не только как одну из самых влиятельных женщин в мире, но и как мать, которая любит своих семерых детей и дорожит своей прекрасной семьей», услышать просьбу карабахских женщин, «встать на сторону женщин и детей Арцаха (Нагорного Карабаха) и сделать все, чтобы прекратить жестокую блокаду, устроенную Азербайджаном».

Одна из активисток инициативной группы, общественный деятель Кристин Балаян рассказала корреспонденту "Кавказского узла" про петицию.

«Мы, инициативная группа женщин «Женщины Арцаха за будущее» всегда озвучивала разные проблемы, существующие в нашем обществе. А за все время блокады, неоднократно выступали за соблюдение наших прав на мирную и безопасную жизнь. На этот раз мы решили обратиться к главе Еврокомиссии. Петиция была выставлена на сайте change.org. Однако через сутки почему-то наша петиция была заблокирована со стороны Азербайджана», - рассказала Балаян.

По ее словам, «блокада уже перешла в фазу настоящей гуманитарной катастрофы». «Петиция была опубликована 26 января. И менее чем 24 часа она набрала до четырех тысяч подписей. Видимо, поэтому азербайджанская сторона встревожилась, так как голос женщин Арцаха (Нагорного Карабаха) мог бы быть услышан. Но мы продолжаем сбор подписей «по старинке». Наши волонтерские группы ходят, встречаются с жителями, знакомят с текстом петиции, желающие подписывают документ. Уже собрано столько же. Еще несколько дней проведем сбор подписей, и петиция будет направлена адресату», - сказала 30 января Балаян.

По ее словам, «мировое сообщество должно увидеть, что Азербайджан всячески нарушает права армян Арцаха (Нагорного Карабаха)».

Жительница Степанакерта, активист инициативной группы Гаяне Арустамян отметила, что необходимо дать оценку действиям Азербайджана. "Наше общество обращается ко всему миру, чтобы они дали оценку действиям Азербайджана. Чтоб назвали все, что происходит, своими именами <...> Блокада затянулась, и сейчас мы и наши дети испытываем настоящую гуманитарную катастрофу», - сказала Арустамян корреспонденту "Кавказского узла".

Многодетная мать Гаяне Симонян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что подписала петицию. «50 дней блокады. Дети за все это время не видели овощей и фруктов. Если что-то и поступает в магазины, то в малом количество и достается не всем. Мир должен принять меры, а то последствия блокады могут быть плачевные. Тогда можно будет просто констатировать, что такие понятия, как права человека, на самом деле пустые слова», - сказала женщина.