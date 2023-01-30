Степанакертские школьники пожаловались на холод в классах

30 января 2023, 21:44

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Учебный процесс в школах Нагорного Карабаха возобновлен в условиях нехватки тепла. Дети жалуются на сильный холод в классах, а дома вынуждены делать уроки при свечах и под одеялами, рассказали родители степанакертских школьников.

Как сообщал "Кавказский узел", с сегодняшнего дня в Нагорном Карабахе возобновлена работа образовательных учреждений, которая с 19 января была приостановлена из-за проблем с подачей газа и электричества. При этом Минобразования предупредило, что в случае перекрытия республике газа учиться очно будут только девятые-двенадцатые классы.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Кроме того, с 18 по 29 января в республику трижды прекращалась подача газа. Сегодня дорога остается заблокированной 50-е сутки.

Сегодня в Нагорном Карабахе возобновился очный учебный процесс в школах, техникумах и вузах. В школьных классах было очень холодно, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители Степанакерта, чьи дети сегодня посетили школы.

Ануш Папикян, чьи двое детей ходят в школу, сообщила, что продолжительность уроков из-за холода в школе сократили до 35 минут. "Здание не успело нагреться. Дети рассказывают, что в классах было очень холодно, все сидели в пальто и куртках", - сказала Папикян.

Лусине Карамян рассказала, что ее детям очень сложно готовиться к школе из-за веерных отключений электроэнергии. "У меня трое детей, все трое учатся в школе. Мы живем в многоквартирном доме, квартиру нагреваем электрическим нагревателем. Все комнаты закрыли, перебрались в одну и нагреватель включили только в этой комнате, чтоб провода выдерживали и чтобы экономить. Но даже эту одну комнату сложно нагревать, потому что часами в течение дня не бывает света. А вечером и вовсе дети готовят уроки при свечах, под одеялами", - поделилась сложностями Карамян.

Мама одной из первоклассниц рассказала, что ее ребенку сегодня в школе тоже было холодно. "Многие дети сегодня не пришли. Дочь села ближе к окну, сегодня было солнце, так немного согрелась. Свет постоянно то включали, то отключали. А на переменах руки грели на паровой", - передала рассказ дочери жительница Степанакерта.

Мелине Саркисян в комментарии корреспонденту "Кавказского узла" также пожаловалась на условия в школе. Ее сын учится в третьем классе. "Сегодня очень холодно было в нашей школе, дети сидели в куртках, сама учительница не снимала пальто. В таких условиях просто невозможно держать детей, да еще и чему-то учить", - считает Саркисян. Она добавила, что в школе утром не было света, и как собираются нагревать классы, она так и не поняла.

Между тем фармацевт Нана Мартиросян из Степанакерта сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что в ее аптеке улучшилась ситуация с лекарствами и детским питанием. "На этой неделе ситуация несколько улучшилась, в том числе с детским питанием, через Красный Крест получили медикаменты. Но, несмотря на это, очереди все равно образуются. Люди от страха запасаются необходимым", - рассказала она.