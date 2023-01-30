Лачинский коридор остается заблокированным 50-е сутки

30 января 2023, 10:27

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Азербайджанские активисты 50-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 декабря 2022 года азербайджанские активисты заболкировали Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой связывающей Нагорный Карабах с Арменией. В непризнанной республике возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, а также закрыты школы и детсады. Власти ввели экономию электричества, периодически отключается газоснабжение. 30 января жители Нагорного Карабаха рассказали, что из-за отсутствия подачи газа не могут приготовить пищу, и что в магазинах нет некоторых товаров.

Периодические блокировки подачи газа действительно создало серьезные неудобства жителям Нагорного Карабаха. Власти непризнанной республики активно проводят встречи с жителями, но не дают на их вопросы конкретных ответов, написал 29 января блогер Давид Симонян в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана и экоактивисты продолжают акцию протеста на дороге Шуша – Лачин (армянские название города Шуша – Шуши, – прим. "Кавказского узла") с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 50-е сутки, сообщило агентство АПА.

Протестующие позволили сегодня проехать по Лачинскому коридору шести машинам Красного Креста (МККК), передал Report.az.

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