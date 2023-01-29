Дети Нагорного Карабаха возвращаются в школы

29 января 2023, 22:38

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При бесперебойном газоснабжении с 30 января возобновятся все образовательные учреждения, за исключением тех, где осуществляется питание детей. Учебный процесс будет длиться для учащихся 1-12 классов с 9:00 до 13:00. Возобновление учебного процесса касается также внешкольных учреждений (музыкальные школы, школы искусств), а также учреждений среднего образования, сообщило Минобразования непризнанной республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 января на азербайджанском участке газопровода была полностью перекрыта подача газа в Нагорный Карабах из Армении. Это стало третьим отключением газоснабжения с 18 января. 29 января около 9 мск подача газа была возобновлена.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев предоставить им доступ к горнорудным месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли", где они намерены провести мониторинг. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Сегодня дорога остается заблокированной 49-е сутки.

В случае очередного перекрытия газа, сообщает Минобразования в распространенном 29 января релизе, учебный процесс начнется только для учащихся 9-12 классов. "Родителям рекомендуется одевать детей в теплую одежду", - говорится в сообщении.

Жительница Степанакерта Гаяне Апресян сравнивает сегодняшнюю блокаду Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха. прим. "Кавказский узел") с ситуацией 90-х годов, когда Нагорный Карабах также был в блокаде и подвергался постоянным артобстрелам и авианалетам. По ее словам, в то время учебные заведения не закрывались. "Я помню, как моя мама под обстрелами ходила в школу на работу и возвращалась с удивлением, что редкие дети отсутствовали, все приходили на занятия", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Апресян.

По ее словам, в школьных классах устанавливали дровяные печки, создавали все условия, чтобы учебный процесс не останавливался. Сама она в то время училась в университете, аудитории также не отапливались, но и печки не ставились. "Сидели в куртках, перчатках, мерзли, но ходили на занятия", - рассказала она. Сейчас, по ее мнению, надо создавать всякие условия для того, чтобы дети учились, студенты получали знания.

"Интересно, что происходит с нашим газом, вентиль каждый день крутится: то закрывают, то открывают. Понимаю, что делается это с определенной целью, а вот с какой - пока непонятно. Факт, что это создает серьезные неудобства для населения, тем более в холодную зиму. Сказали, что мэрия Степанакерта выделяет жителям города по кубометру дров, у меня пока есть свой запас, поэтому не обращался. По-моему, чехарда с газом должна отвлечь наш народ от чего-то более серьезного, что происходит за кулисами и о чем мы даже понятия не имеем", - описал ситуацию в непризнанной республике автор блога на "Кавказском узле" "Нагорные повороты. Карабах".

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