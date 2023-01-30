19 жителей Армении вывезены из Нагорного Карабаха

30 января 2023, 16:50

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К своим семьям возвращены 19 жителей Армении, которые не могли покинуть Нагорный Карабах из-за блокады Лачинского коридора, сообщили в Международном комитете Красного Креста.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Сегодня дорога остается заблокированной 50-е сутки.

Азербайджанские активисты пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. 29 января в медцентры Армении были доставлены еще шесть человек, а всего с начала блокады Лачинского коридора вывезены 55 пациентов, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

Сегодня в Армению из Нагорного Карабаха перевезены 19 человек, сообщила руководитель коммуникационных программ делегации МККК в Армении Зара Аматуни.

По ее словам, это не пациенты медцентров, а граждане, которые не могли выехать из Нагорного Карабаха к своим семьям в Армении, пишет "Новости-Армения".

Напомним, в Нагорном Карабахе из-за нехватки продовольствия введена талонная система продажи продуктов, выдача талонов началась 18 января. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, но их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта.

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