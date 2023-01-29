Шесть пациентов вывезены в Армению по Лачинскому коридору

29 января 2023, 13:50

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В больницы Армении доставлены еще шесть человек, а всего с начала блокады Лачинского коридора из Степанакерта вывезены 55 пациентов, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Сегодня дорога остается заблокированной 49-е сутки.

Активисты пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. Так, 27 января в медцентры Армении были перевезены три тяжелобольных пациента, и общее числов вывезенных пациентов достигло 49, по данным Минздрава Нагорного Карабаха.

Сотрудники МККК сопроводили еще шесть пациентов, которые доставлены из Нагорного Карабаха в различные медучреждения Армении, сообщил сегодня Минздрав Нагорного Карабаха.

По данным ведомства, всего с начала блокады Лачинского коридора в Армению вывезены 55 пациентов, пишет News.am.

В отделениях неонатологии и реанимации медцентра "Аревик" остаются восемь детей, в реанимационном отделении «Республиканского медицинского центра» находятся 12 пациентов, из них пять в критическом состоянии, говорится в публикации.

Ранее сегодня азербайджанское агентство АПА сообщило, что активисты пропустили по Лачинской дороге семь автомобилей МККК - шесть легковых машин и один грузовик.

Напомним, из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе введена талонная система продажи продуктов, выдача талонов началась 18 января. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, но их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта. Кроме того, в магазинах, особенно в Степанакерте, образовались круглосуточные очереди.

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