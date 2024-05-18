Муаз Кибишев. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=OBYqNGclYKo от 25.07.22.

18 мая 2024, 23:41

Уроженец Кабардино-Балкарии заподозрен в госизмене

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовные дела о распространении фейков об армии и госизмене заведены на уроженца Кабардино Балкарии Муаза Кибишева, который участвует в боевых действиях против российской армии, сообщили правозащитники.

"Кавказский узел" писал, что  в 2014  году городской суд Нальчика признал жителя республики Амурбека Кибишева виновным в участии в незаконном вооружённом формировании и приговорил к двум годам и пяти месяцам лишения свободы. По версии следствия суда, Кибишев приобрел боеприпасы, а также

Статья о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии (статья 207.3 УК РФ) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов.

Дела о фейках об армии и госизмене расследуются в отношении уроженца Кабардино-Балкарии Муаза (Амурбека) Кибишева, уроженца Кабардино-Балкарии, участвующего в боевых действиях на стороне Украины.  Он объявлен в розыск.основанием для обвинения стало интервью Кибишеву YouTube-каналу LifeIslam, опубликованное 25 июля 2022 года, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД Инфо"*.

В интервью Кибишев рассказывает об участии в боях, своем решении присоединиться к ВСУ,  об отношении к мусульманам на Кавказе и действиях силовиков в отношении мусульман. "Всех неугодных сажают в тюрьму. Ты что-то сказал, с чем-то не согласен - тебе подкинули один патрон, посадили в тюрьму", - говорит он.

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Примечание:

"Житель Карачаево-Черкесии заподозрен в распространении фейков об армии", "Правозащитники признали политзаключенной Евгению Майбороду", "Осужденный за фейки об армии краснодарец лишен гражданства России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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