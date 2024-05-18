Уроженец Кабардино-Балкарии заподозрен в госизмене

18 мая 2024, 23:41

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовные дела о распространении фейков об армии и госизмене заведены на уроженца Кабардино Балкарии Муаза Кибишева, который участвует в боевых действиях против российской армии, сообщили правозащитники.

"Кавказский узел" писал, что в 2014 году городской суд Нальчика признал жителя республики Амурбека Кибишева виновным в участии в незаконном вооружённом формировании и приговорил к двум годам и пяти месяцам лишения свободы. По версии следствия суда, Кибишев приобрел боеприпасы, а также

Статья о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии (статья 207.3 УК РФ) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. По этой статье был, в частности, осужден на 8,5 года колонии кубанский журналист Александр Ноздринов.

Дела о фейках об армии и госизмене расследуются в отношении уроженца Кабардино-Балкарии Муаза (Амурбека) Кибишева, уроженца Кабардино-Балкарии, участвующего в боевых действиях на стороне Украины. Он объявлен в розыск.основанием для обвинения стало интервью Кибишеву YouTube-каналу LifeIslam, опубликованное 25 июля 2022 года, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД Инфо"*.

В интервью Кибишев рассказывает об участии в боях, своем решении присоединиться к ВСУ, об отношении к мусульманам на Кавказе и действиях силовиков в отношении мусульман. "Всех неугодных сажают в тюрьму. Ты что-то сказал, с чем-то не согласен - тебе подкинули один патрон, посадили в тюрьму", - говорит он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иноагентов

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.