Жители Нагорного Карабаха назвали острой проблему безработицы

07 февраля 2023, 22:18

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Поддержка будет оказана семьям, которые потеряли работу, а также семьям с детьми, сообщили в министерстве социального развития Нагорного Карабаха. Семьям, где мужчины потеряли работу из-за блокады Лачинского коридора, приходится трудно, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" жители Степанакерта.

Как писал "Кавказский узел", число оставшихся без доходов на фоне блокады жителей Нагорного Карабаха превысило 5 тысяч человек, правительство анонсировало программы поддержки для предпринимателей и безработных. В официальной статистике учтены не все люди, оставшиеся без заработка, предположили опрошенные "Кавказским узлом" жители Степанакерта.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступ к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Кроме того, с 18 по 29 января в республику трижды прекращалась подача газа. Сегодня дорога остается заблокированной 58-е сутки.

В ближайшее время планируется реализовать ряд социальных программ для оставшихся без работы в период блокады, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Инфоштабе.

"Финансовая поддержка будет оказана семьям, оставшимся без работы в результате блокады, в размере минимальной заработной платы (68 тысяч драмов - около 172 долларов США) за январь", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве социального развития Нагорного Карабаха.

Семьи, где есть несовершеннолетние дети и безработные родители, также получат единовременную финансовую поддержку. В частности, если двое родителей в семье с детьми до 18 лет не работают, то на каждого ребенка будет оказана материальная помощь в размере 40 000 драмов (около 101 доллара США), а если один из родителей не работает, то каждому ребенку по 20 000 драмов (около 50 долларов США), а если единственный родитель не работает, то семьи будет выделено еще 40 тысяч драмов, рассказали в ведомстве.

"Детали программы будут опубликованы в ближайшие дни, после чего программа начнет действовать", - подчеркнули в министерстве.

В пресс-службе правительства Нагорного Карабаха отметили, что также идет обсуждение и разработка программ поддержки предприятий и предпринимателей.

Семья Шушан Габриелян лишилась основного источника дохода. "Мой муж работал в одной из крупных компаний. Но из-за блокады, поставки сырья прекратились, предприятие частично закрылось, а мужа уволили. И таких как он - несколько тысяч. У мужа машина, он попробовал поработать такси, но из-за частного отключения газа, он не мог выходить на работу. В итоге, наша семья, где кроме родителей-пенсионеров мужа еще двое несовершеннолетних детей, лишилась основного дохода. Если власти не помогут, то таким семьям как наша, просто трудно будет в этой кризисной ситуации", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Власти должны решить проблему безработицы, отметила Ани Лалян из Степанакерта. "Все строительные компании не работают. В итоге мужчины без работы. Это очень трудно психологически для мужчины и для его семьи. Власти должны что-то придумать, чтоб мужчины не оставались без дела", - отметила она.

По ее словам, с каждым днем, блокада ощущается все сильнее. "И запасы на зиму заканчиваются, и дефицит свежих овощей и фруктов сильно сказывается на самочувствии детей и пожилых людей, как мои родители", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С 9 января 41 детсад, 20 школ с режимом продленного дня закрыты полностью или частично из-за острой нехватки продуктов питания, а 5.528 детей лишены возможности посещать детские сады и дошкольные учреждения и получать соответствующий уход и питание, С 7 февраля из-за отключения газа, прекратили работу школы, творческие и спортивные центры, подчеркнули в инфоштабе.

В семье медработника Анаит Дадаян за продуктами теперь ходит муж. "Предприятие, где он работал, закрылось. Так как я на работе, а дети маленькие, то вся забота в январе была на муже. Он и за детьми присматривает, так как школы и садики закрыты. И если надо в магазин ходит, в очереди за фруктами стоит. Вчера принес килограмм яблок. Несколько дней назад постоял в очереди, и купил цитрусовые и морковь. Детям был праздник", - рассказала Дадаян.

С тех пор как некоторые продукты дают по талонам, то за ними в очередях стоять не приходится, еще уменьшились очереди за молочными продуктами. Но по прежнему трудно купить яйца, бытовую химию, нехватка медикаментов, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Анаит Саркисян.

Из-за блокады дороги в Нагорном Карабахе возникли сложности с поставками дизтоплива, кормов, которые могут отразиться на посевной, а большинство продуктов питания закончилось, сообщило 24 января министерство сельского хозяйства. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, но их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта.

"Сейчас очереди только за овощами и фруктами. Но вчера и сегодня новых поставок овощей и фруктов в магазины не было. Зато магазины получили сладости – всякие конфеты, печенья. Правда, говорят, везде очереди были большие, но чтоб детей порадовать, я нашла время встать в очередь. Но для работающих людей очень трудно что-то купить, так как надо отпрашиваться. Мы с мужем работаем в госсекторе. За детьми, если школы закрыты, присматривать помогают родители", - поделилась она.

За период блокады в Нагорный Карабах могло быть доставлено 22 800 тонн товаров первой необходимости. "В настоящее время усилиями МККК и МК РФ доставляется лишь незначительная их часть", - заявил сегодня Инфоштаб Нагорного Карабаха.

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