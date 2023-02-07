Лачинский коридор остается заблокированным 58-е сутки

07 февраля 2023, 09:41

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Азербайджанские активисты продолжают блокировать Лачинский коридор, из-за чего единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению остается перекрытой 58-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, который является единственной дорогой связывающей Нагорный Карабах с Арменией. В результате в непризнанной республике возник дефицит продуктов и лекарств, периодически блокируется подача жителям газа. 6 февраля власти заявили, что вынуждены приостановить учебный процесс в младших классах школ из-за отсутствия газоснабжения.

В Нагорном Карабахе из-за экономии введен график подачи электричества, сообщил блогер Давид Симомян. "Своих ресурсов по электроэнергии не хватает, потому свет по расписанию, хотя и оно не всегда соблюдается", – написал он 5 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле". Он добавил, что в магазинах Степанакерта по-прежнему не хватает некоторых продуктов, в том числе соли.

Жители Азербайджана на дороге Шуша – Лачин продолжают акцию протеста с требованием, чтобы сотрудникам министерства экологии Азербайджана позволили провести мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", передал сегодня Report.az.

Акция активистов длится 58-е сутки, демонстранты скандируют лозунги "Конец экологическим преступлениям", "Берегите природу", сообщило агентство АПА.

Протестующие позволили проехать по дороге Горис – Капан колонне из шести автомобилей Красного Креста, а также пропустили одну машину миротворцев, информировал Media.az.

Напомним, 24 декабря 2022 года жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют дорогу Горис – Капан. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но российские военные их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

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