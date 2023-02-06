Учебный процесс в Нагорном Карабахе прерван из-за отсутствия газа

06 февраля 2023, 22:18

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Учащиеся младших и средних классов в Нагорном Карабахе временно прекратят ходить в школы с 7 февраля из-за отсутствия газа и отопления, сообщило Минобразования. Регулярные длительные перерывы в занятиях сказываются на качестве образования, детям нужно обеспечить хотя бы онлайн-уроки, заявили родители карабахских школьников.

Как писал "Кавказский узел", оперативный штаб Нагорного Карабаха сообщил сегодня, что Азербайджан вновь, четвертый раз за 20 дней, перекрыл подачу газа в непризнанную республику. 30 января, после очередного возобновления подачи газа, в школах начались занятия, в первые дни дети жаловались на холод в классах. Однако ряд школ и детсадов, в которых работают группы продленного дня, остались закрытыми из-за дефицита продуктов.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступ к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Кроме того, с 18 по 29 января в республику трижды прекращалась подача газа. Сегодня дорога остается заблокированной 57-е сутки.

Учебный процесс в образовательных учреждениях Нагорного Карабаха приостановлен из-за отсутствия отопления. Родители школьников возмущены и заявляют о нарушении прав их детей на образование.

"В связи с тем, что Азербайджан в очередной раз закрыл доступ газа из Армении в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха), и соответственно отсутствует отопление, с 7 февраля вновь будет временно приостановлен учебный процесс в школьных учреждениях с 1 по 8 классы, занятия в музыкальных, творческих и спортивных центрах, в колледжах. Занятия продолжат вузы и учащиеся 9-12 классов, с использованием альтернативных способов отопления - к примеру, электрических обогревателей или дровяных печей", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобразования Нагорного Карабаха.

Рузанна Авакян рассказала, что ее сын учится в начальных классах, а дочь в шестом классе. "До войны был ковид, и дети нормально не ходили в школу. Потом война 2020 года, опять полтора месяца без учебы. После войны, последние два года, из-за отсутствия отопления опять дети нормально не ходят в школу. Наши дети не имеют возможности получить нормальное образование. Это явное нарушение их прав на образование, и международные соответствующие структуры должны вмешаться, ведь речь идет о детях", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Необходимо организовать онлайн-обучение, считает бабушка двух школьников Вардуи Абрамян. "Я просто не понимаю, почему действия азербайджанской стороны остаются безнаказанными. Мало того, что дети лишены возможности на безопасное и мирное проживание, так их лишают возможности нормально учиться. Наше правительство должно подумать о том, чтоб внедрить учебный процесс онлайн, как во время ковида. Хотя, дети лучше осваивают материал сидя в классе, но что поделать, если другого выхода нет", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Геворг Саркисян считает, что через год придется подумать о репетиторах для сыновей. "Они хорошо учатся в школе, увлекаются компьютерным программированием. Я вижу, что они любознательные и талантливые, и хочу, чтоб они продолжили учебу. Но периодическое отключение газа, и приостановка учебного процесса, негативно влияет на желание детей учиться. А ведь умных и талантливых детей у нас много. Я не понимаю, почему международное сообщество, в том числе и российская сторона не может повлиять на действия Азербайджана? Почему молчат даже тогда, когда нарушаются права детей?" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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