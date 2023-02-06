Чайник на плите. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

06 февраля 2023, 14:30

Подача газа в Нагорный Карабах прервана в четвертый раз за 20 дней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджан вновь перекрыл подачу газа  в Нагорный Карабах, сообщил оперативный штаб непризнанной республики.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 января на контролируемом Азербайджаном участке газопровода была полностью перекрыта подача газа в Нагорный Карабах из Армении. Это стало третьим отключением газоснабжения с 18 января. На следующий день, 29 января подача газа была возобновлена.

Сегодня, 6 февраля азербайджанская сторона перекрыла подачу газа в Нагорный Карабах, оставив население Степанакерта и районов без газоснабжения, сообщил сотрудник оперативного штаба корреспонденту "Кавказского узла". По данным штаба, в 14.30 (13.30 мск), газ уже перестал поступать  в Нагорный Карабах.

Отметим, что в условиях нестабильного газоснабжения жители Нагорного Карабаха начали устанавливать печки в домах и квартирах. Многие перешли на отопление электроприборами. 25 января частота веерных отключений электричества в Нагорном Карабахе была увеличена до трех раз в сутки.

Напомним, Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев предоставить им доступ к горнорудным месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли", на которых они намерены провести мониторинг. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, были закрыт закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Сегодня дорога остается заблокированной 57-е сутки.

При этом азербайджанские активисты пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. 2 февраля в медцентры Армении были доставлены еще шесть человек, а всего с начала блокады Лачинского коридора вывезены 55 пациентов, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.

Из-за нехватки продовольствия в Нагорном Карабахе введена талонная система продажи продуктов, выдача талонов началась 18 января. Продукты, которые распределяются по талонам, приобрести можно, но их недостаточно для полноценного питания, отметили жители Степанакерта. Кроме того, в магазинах образовались круглосуточные очереди.

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Примечание:

"Число безработных в Нагорном Карабахе выросло до 4700 на фоне блокады", "Общественные организации призвали ввести международных миротворцев в Нагорный Карабах", "Сельхозпроизводители в Нагорном Карабахе столкнулись с проблемами из-за блокады".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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