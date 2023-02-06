06 февраля 2023, 11:21

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Азербайджанские активисты продолжают блокировать Лачинский коридор, из-за чего единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению остается перекрытой 57-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор с 12 декабря 2022 года, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит продуктов и лекарств, введены экономия электричества и талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа. 2 февраля власти Нагорного Карабаха заявили, 5,5 тысячи детей лишены возможности посещать детсады и школы.

В Степанакерте около продуктовых магазинов по-прежнему собираются большие очереди, рассказал блогер Давид Симомян. "Большие очереди, в основном, за фруктами и овощами. Вы не можете себе представить разочарования человека, простоявшего в очереди три часа – когда, наконец, очередь дошла до него и яблоки закончились. Но можете представить себе походку гордого человека идущего домой с одним килограммом яблок", – написал он 5 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают акцию протеста на дороге Горис – Капан, недалеко от города Шуша (арямянское название – Шуши, – прим. "Кавказского узла). Лачинский коридор остается заблокированным 57-е сутки, передало сегодня агентство АПА.

Участники акции протеста позволили проехать по дороге шесть автомобилей миротворцев, сообщил Report.az.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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