5,5 тысяч детей в Нагорном Карабахе лишены возможности посещать школы и детсады

02 февраля 2023, 23:47

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Детские сады и школы с продленным режимом дня, остаются закрытыми из-за дефицита продуктов, сообщили в Минобразования Нагорного Карабаха. В школах уроки длятся по 35 минут из-за перебоев с электричеством и проблем с отоплением, но в классах стало теплее, рассказали жители Степанакерта.

Как писал "Кавказский узел", с 30 января в Нагорном Карабахе возобновлена работа образовательных учреждений, которая с 19 января была приостановлена из-за проблем с подачей газа и электричества. При этом Минобразования предупредило, что в случае перекрытия республике газа учиться очно будут только девятые-двенадцатые классы. Дети жалуются на сильный холод в классах, а дома вынуждены делать уроки при свечах и под одеялами, рассказали родители степанакертских школьников.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступ к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Кроме того, с 18 по 29 января в республику трижды прекращалась подача газа. Сегодня дорога остается заблокированной 53-е сутки.

30 января, после восстановления подачи газа, возобновлены занятия в 118 школах, в вузах и колледжах, в культурных и спортивных центрах, сообщили в министерстве образования Нагорного Карабаха,

"Однако из-за острой нехватки продуктов питания, закрытыми остаются 41 детский сад и 20 школ с режимом продленного дня. Соответственно, более 5500 (5528) детей лишены возможности посещать детские сады и получать необходимые знания, воспитание и питание", - сказали в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

В степанакертской школе №8 уроки возобновлены, но пришлось сократить их продолжительность до 35 минут "Школа отапливается газом, однако в случае отключения электроэнергии работа котельной останавливается, а температура в классах опускается ниже нормы", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в школе.

Эту информацию подтвердили и в школе №1. В ней уроки также длятся по 35 минут, как и во всех школах, согласно решению Минобразования.

В первые два дня после возобновления учебы в школе было холодно, рассказала мать двоих учеников Оксана Григорян. "Дети рассказали, что сегодня не было так холодно как в первые дни. Я очень надеюсь, что газ больше не отключат, восстановят также электричество, и наши дети начнут нормально ходить в школу", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Лауры Саакян, ее внуки в первые два дня, когда открылись школы, мерзли, так как отопление было слабым, или отсутствовало. "В итоге дети пришли замерзшими из школы. Но вот на третий день, то есть сегодня, дети рассказали, что в помещениях было немного теплее. Я не понимаю, зачем надо было открывать школы, если дети замерзают. А если заболеют, и школы опять закроют, но уже из-за простуды и гриппа? Лучше всего было бы, если бы ввели онлайн-занятия до весны, как было во время карантина", - считает женщина.

Мать троих детей Жанна Газарян надеется на возобновление работы детских садов. "Третий день дети ходят в школу, и это обнадеживает, дети должны учиться. Если и садики начнут работать... Я считаю, что дети не должны сидеть дома, а должны общаться со сверстниками", - сказала Газарян корреспонденту "Кавказского узла".

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