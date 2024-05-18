Акция протеста у парламента Грузии. Стоп-кадр видео Tbilisi Life от 18.05.24, https://t.me/Tbilisi_life/26788

18 мая 2024, 21:47

Флаги России и "Грузинской мечты" сожжены на акции протеста в Тбилиси

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Противники закона об иноагентах сожгли у парламента Грузии флаги России и "Грузинской мечты" и заявили, что поддерживают путь евроинтеграции.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая парламент Грузии на фоне акций протеста принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который стал новой версией законопроекта об иноагентах. За принятие законопроекта проголосовали 84 депутата, против – 30. Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня наложила вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", назвав его препятствием для евроинтеграции страны.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

На проспекте Руставели у здания парламента Грузии проходит акция протеста против закона об иноагентах. Ее участники сожгли флаги России и "Грузинской мечты", сообщила сегодня телекомпания "Мтавари архи".

Участники митинга, став в круг, развернули флаги Грузии и Евросоюза, а  внутри этого круга подожгли флаги России и «Грузинской мечты». При этом они скандировали: "Куда мы идем?" - " Европу". Протестующие, которые подожгли флаги, заявили, что это их послание для почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, сообщило "Интерпрессньюс".

Текст законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты".

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Примечание:

"Грузинский оппозиционер пожаловался на преследование", "Саломе Зурабишвили подтвердила намерение наложить вето на закон об иноагентах", "Законопроект об иноагентах консолидировал грузинскую оппозицию".

Автор: "Кавказский узел"

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