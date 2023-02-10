Власти Нагорного Карабаха расширяют талонную систему продажи дефицита

10 февраля 2023, 22:49

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Фрукты, овощи, яйца и стиральный порошок в Нагорном Карабахе будут продаваться по талонам, как и пять определенных ранее основных продуктов питания. Жители Степанакерта выразили надежду, что это решение ликвидирует очереди за продуктами.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе сохраняется дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и применяются веерные отключения электричества.

Цены на продукты, которые отпускаются без талонов, сильно выросли, пожаловались жители Карабаха. По талонам с 20 января продаются подсолнечное масло, макароны, рис, сахар и гречка. Овощи и фрукты в ограниченном количестве поставляются в регион с начала февраля.

К пяти основным продуктом питания, продаваемым по талонам, добавляются фрукты, овощи, яйца и стиральный порошок, объявил Информационный штаб правительства Нагорного Карабаха. Это решение, по замыслу властей, должно обеспечить равномерное распределение среди населения дефицитных товаров.

Жителям Нагорного Карабаха будут выдаваться талоны на гречку, рис, макароны, сахар и подсолнечное масло в определенных ранее объемах. Кроме того, начнется выдача новых талонов: на десяток яиц, 4 килограмма фруктов, 4 килограмма овощей и 1 килограмм стирального порошка, пояснили "Кавказскому узлу" в Инфоштабе.

«12 февраля заканчивается срок покупки продуктов питания по талонам за январь и февраль. Новые талоны за февраль и март начнут выдавать со следующей недели во всех созданных в январе 19 пунктах. К пяти талонам на продукты питания граждане получат талоны на овощи и фрукты, яйца и стиральный порошок. Приобрести все это можно будет во всех торговых точках до 22 марта», - объяснил сотрудник Инфоштаба.

Жительница Степанакерта Мариам Григорян считает расширение талонной системы правильным решением. «Давно надо было все эти продукты перевести на талоны, тогда и этих позорных очередей в Степанакерте не было бы. С тех пор, как перевели пять продуктов на талоны, очереди на них прекратились», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Госслужащая Армине Петросян также приветствует это решение, хотя опасается, что овощи и фрукты все равно будут в дефиците. «Те, кто не работает, целыми днями следят, в каком магазине какой продукт продают, встают в очередь, покупают. Такие люди, как я, которые работают и не имеют времени стоять часами в очередях, не могут купить ни фруктов, ни овощей, не говоря уже о яйцах. Теперь ситуация изменится, лишь бы в магазинах эти продукты продавались. Не будем забывать, что блокада продолжается: вполне возможно, что талоны будут, а овощей и фруктов не будет, как было в январе», - поделилась мнением женщина.

Анжела Петросян также назвала талоны правильным решением, но выразила сожаление, что блокада продолжается. «Я не понимаю, почему переговоры по разблокировке не дают результатов. В итоге нас приучают к талонам, а наши дети лишены образования, жизни в тепле и продуктов питания», - возмутилась она.

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