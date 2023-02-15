Новшества в продаже товаров по талонам обнадежили жителей Нагорного Карабаха

15 февраля 2023, 21:55

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Выдача талонов на февраль и март в Нагорном Карабахе начнется с 20 февраля, по ним теперь также будут продаваться фрукты, овощи, яйца и стиральный порошок, сообщили власти. Жители Степанакерта ожидают, что анонсированные новшества помогут решить проблему очередей за товарами и сделают их доступнее.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе введена талонная система продажи некоторых продуктов. По талонам с 20 января продаются подсолнечное масло, макароны, рис, сахар и гречка. Жители Карабаха пожаловались, что цены на продукты, которые отпускаются без талонов, сильно выросли. 10 февраля власти анонсировали введение талонов на фрукты, овощи, яйца и стиральный порошок.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Сегодня Лачинский коридор остается заблокированным 66-е сутки. Инфоштаб Нагорного Карабаха сообщил сегодня о частичном возобновлении подачи газа, который в первую очередь будет направлен на отопление жилищ степанакертцев.

В Нагорном Карабахе талоны на продукты питания и бытовую химию на остаток февраля и на следующий месяц начнут выдавать 20 февраля. Жители Степанакерта надеются, что талоны поспособствуют ликвидации очередей за товарами.

"Талоны на январь и февраль действительны до 20 февраля", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Информационном штабе правительства Нагорного Карабаха.

С начала февраля в магазинах стали появляться фрукты и овощи, но чтобы их купить, надо подолгу стоять в очереди, рассказала жительница Степанакерта Стелла Петросян. "У меня трое детей. Я с маленькими детьми не могу стоять в очередях – не на кого их оставить. Соседи выручают – занимают для меня очередь, а когда моя очередь подходит, звонят, и я выбегаю, оставляя детей одних дома. Мне удалось купить овощей и фруктов – хоть какие-то витамины за два месяца блокады", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Женщина выразила надежду, что с введением талонов будут ликвидированы очереди за овощами и фруктами.

По ее словам, ее семье приходится трудно, так как муж потерял основную работу. "Муж, после того как закрылось одно из крупных предприятий, остался без работы. Теперь он с утра уходит на подработку на своей машине - занимается грузоперевозками. Но так как азербайджанская сторона часто перекрывает газ, машина не заправляется, а значит, мы лишаемся этого дохода. Вынуждены экономить на всем, на чем возможно, чтоб денег хватило на продукты. Но как долго мы продержимся, не знаю. Надеюсь, финансовая помощь от государства потерявшим работу, будет скоро", - отметила Петросян.

Основную обеспокоенность вызывает то, что если блокада затянется, нечем будет кормить детей, поделился отец двух несовершеннолетних детей Масис Бабаян. "В очередях думаешь только об этом, и понимаешь, что блокада, в реальности более страшная ситуация, чем могут предположить те, кто не живет здесь. Не понимаешь, почему нас здесь держат в заложниках, с какой целью, что с нами и нашими детьми будет? Все это сильно нас беспокоит. Беспокоит, что российская сторона два месяца ведет переговоры и никак не добьется разблокировки дороги. Беспокоит, что люди не могут поехать к своим родным, а родные не могут приехать. Простым семьям с детьми, которые живут от зарплаты к зарплате, особенно трудно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Удручает отсутствие многих продуктов питания в свободной продаже, перебои с с газом и электричеством, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Эмма Карапетян. "Второй месяц мы в блокаде, без условий для нормальной жизни, без надежды, что это закончится, и нет никаких подвижек и даже намеков, что переговоры российских миротворцев с Азербайджаном дадут результаты. Я просто удивлена. Но я заметила, что люди начинают немного задумываться. Особенно из-за отсутствия газа, так как возникают большие неудобства - нет отопления в домах и квартирах, машины не заправляются, такси-сервисы не работают – людей это все наталкивает на размышления", - считает женщина.

Для того, чтобы купить продукты приходится оставлять троих детей одних дома, отметила Астхик Петросян. "Детские садики и школы из-за отсутствия отопления не работают. С января я осталась без работы, так как наша компания закрылась из-за отсутствия сырья. Я дома сижу с детьми. Но начались очереди, и мне приходиться идти стоять в очередях , а детей оставлять одних дома, где горит печь с дровами. Нам пришлось поставить печь. Раньше использовали для обогрева электроплиту, но частые отключения и экономия электроэнергии, вынуждали всех нас проводить весь день и спать ночью в одной комнате. Когда начались морозы на прошлой неделе, муж поставил печку, купил дрова, и немного стало теплее. Но есть опасность, что дети, играя, могут натолкнуться на печь. Старшему семь лет, и он старается следить за младшими, но он сам еще хочет играться", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, на печи семья готовит еду, греет воду, чтобы искупать детей. "Иногда электричество бывает таким слабым, что стиральная машина не заводится, и приходится греть воду, и стирать руками. А с детьми, стирать приходиться почти каждый день. И с каждым днем блокады все труднее не только физически, но и психологически, особенно для матери, так как неизвестно, к чему все это приведет", - отметила Петросян.

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