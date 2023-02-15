Подача газа в Нагорный Карабах частично восстановлена

15 февраля 2023, 18:41

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Поступление газа в Нагорный Карабах возобновлено не в полном объеме, в первую очередь газ будет расходоваться для отопления домов и квартир жителей Степанакерта, сообщили власти непризнанной республики.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля в Нагорном Карабахе в очередной раз была прекращена подача жителям газа. Правительство Нагорного Карабаха обеспечило 600 малоимущих и многодетных семей печами и дровами, чтобы они могли отапливать свое жилье в условиях регулярных отключений газа и света.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Сегодня Лачинский коридор остается заблокированным 66-е сутки.

Газоснабжение Нагорного Карабаха частично возобновлено, сообщил сегодня Инфоштаб Нагорного Карабаха. "Азербайджан частично восстановил перекрытую им 8 февраля подачу газа из Армении в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла")", - говорится в сообщении Инфоштаба.

Сотрудник штаба сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "с учетом недостаточного объема поступающего газа он будет на данный момент поставляться лишь жителям Степанакерта".

В Нагорном Карабахе возобновится работа АЗС, пообещали в компании "Арцахгаз". "После того, как будет обеспечено достаточное давления газа, возможно поздно вечером, будет восстановлена подача газа на автозаправочных станциях столицы и районных центров", - сообщил представитель компании корреспонденту "Кавказского узла".

Очередь из оставленных владельцами машин выстроилась в в направлении газовой заправки в Степанакерте, сообщил 11 февраля автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле". "Газа нет, но очередь есть, люди оставили машины и ушли. Все равно без горючего машинам нет ходу, зато когда подадут газ, они уже в очереди", - отметил он в публикации "Секрет, скрытый в памятнике "Дед да Баба"".

В Нагорном Карабахе введена талонная система продажи некоторых продуктов. По талонам с 20 января продаются подсолнечное масло, макароны, рис, сахар и гречка. Цены на продукты, которые отпускаются без талонов, сильно выросли, пожаловались жители Карабаха. Овощи и фрукты в ограниченном количестве поставляются в регион с начала февраля.

10 февраля власти объявили, что фрукты, овощи, яйца и стиральный порошок также будут продаваться по талонам. Жители Степанакерта выразили надежду, что это решение ликвидирует очереди за продуктами.

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