Жилые дома в Степанакерте. Нагорный Карабах, февраль 2023 г. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

15 февраля 2023, 18:41

Подача газа в Нагорный Карабах частично восстановлена

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Поступление газа в Нагорный Карабах возобновлено не в полном объеме, в первую очередь газ будет расходоваться для отопления домов и квартир жителей Степанакерта, сообщили власти непризнанной республики. 

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля в Нагорном Карабахе в очередной раз была прекращена подача жителям газа. Правительство Нагорного Карабаха обеспечило 600 малоимущих и многодетных семей печами и дровами, чтобы они могли отапливать свое жилье в условиях регулярных отключений газа и света.

Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Сегодня Лачинский коридор остается заблокированным 66-е сутки.

Газоснабжение Нагорного Карабаха частично возобновлено, сообщил сегодня Инфоштаб Нагорного Карабаха. "Азербайджан частично восстановил перекрытую им 8 февраля подачу газа из Армении в Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха - Прим. "Кавказского узла")", - говорится в сообщении Инфоштаба.

Сотрудник штаба сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что "с учетом недостаточного объема поступающего газа он будет на данный момент поставляться лишь жителям Степанакерта".

В Нагорном Карабахе возобновится работа АЗС, пообещали в компании "Арцахгаз". "После того, как будет обеспечено достаточное давления газа, возможно поздно вечером, будет восстановлена подача газа на автозаправочных станциях столицы и районных центров", - сообщил представитель компании корреспонденту "Кавказского узла".

Очередь из оставленных владельцами машин выстроилась в в направлении газовой заправки в Степанакерте, сообщил 11 февраля автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле". "Газа нет, но очередь есть, люди оставили машины и ушли. Все равно без горючего машинам нет ходу, зато когда подадут газ, они уже в очереди", - отметил он в публикации "Секрет, скрытый в памятнике "Дед да Баба"".

В Нагорном Карабахе введена талонная система продажи некоторых продуктов. По талонам с 20 января продаются подсолнечное масло, макароны, рис, сахар и гречка. Цены на продукты, которые отпускаются без талонов, сильно выросли, пожаловались жители Карабаха. Овощи и фрукты в ограниченном количестве поставляются в регион с начала февраля.

10 февраля власти объявили, что фрукты, овощи, яйца и стиральный порошок также будут продаваться по талонам. Жители Степанакерта выразили надежду, что это решение ликвидирует очереди за продуктами. 

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Систематические отключения электроснабжения создали проблемы степанакертцам", "Жители Нагорного Карабаха назвали острой проблему безработицы", "Красный Крест перевез семь больных из Степанакерта в Ереван".

Автор: Алвард Григорян источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

15 февраля 2023, 19:30

  • Бахтияр Гаджиев пожаловался на условия в тюремной больнице

    Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев, несмотря на прогрессирующее ухудшение состояния на 38-й день голодовки, отказывается от медпомощи в больнице Пенитенциарной службы, но попросил о визите к нему врача Адиля Гейбуллы и добивается права на прогулки, сообщил адвокат активиста.

15 февраля 2023, 17:56

  • Концерты Реввы на юге России отменены после критики в соцсетях

    Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, объяснил отмену своих концертов в Ростове-на-Дону и Краснодаре техническими причинами, пообещав, что его выступления состоятся осенью. Концерты отменены на фоне призыва в соцсетях не посещать выступления комика из-за его позиции по поводу военной операции на Украине.

15 февраля 2023, 17:00

  • Кадыров раскритиковал глав регионов за сообщения о погибших на Украине

    Главы регионов должны не сообщать о числе погибших в спецоперации на Украине, а просто оказывать помощь их семьям, заявил сегодня Рамзан Кадыров и призвал региональные власти "не комментировать потери". С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель в ней не менее 80 чеченских силовиков.

15 февраля 2023, 16:25

15 февраля 2023, 15:40

  • Два уроженца Дагестана убиты на Украине

    Аваз Агакишиев и Магомед Садранов погибли на Украине, сообщили администрации Ахтынского и Рутульского районов. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 355 уроженцев Дагестана.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи