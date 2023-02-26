Красный Крест перевез 14 жителей из Армении в Нагорный Карабах

26 февраля 2023, 12:03

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Сотрудники Красного Креста помогли вернуться домой 14 жителям Нагорного Карабаха, которые 80 дней назад выехали в Армению и не смогли вернуться из-за блокировки Лачинского коридора.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит лекарств и продуктов, введены экономия электричества и талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа. Лачинский коридор остается заблокированным 77-е сутки.

Сотрудники Международного Комитета Красного Креста (МККК) помогли вернуться домой 14 жителям Нагорного Карабаха, которые ранее выехали в Армению и не смогли вернуться из-за блокировки Лачинского коридора, сообщил сегодня News.am.

Жители Нагорного Карабаха выехали в Армению 80 суток назад. Там они планировали провести не более трех дней, передало на своем сайте Общественное телевидение Нагорного Карабаха.

Напомним, жители Армении с 14 декабря 2022 года требуют от властей конкретных действий для разблокировки Лачинского коридора, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря 2022 года на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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