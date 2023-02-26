Протестующие позволили проехать машинам Красного Креста по Лачинскому коридору

26 февраля 2023, 10:12

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Участники акции протеста пропустили по Лачинскому коридору семь машин Красного Креста и четыре машины миротворцев. Единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 77-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит лекарств, закрыты АЗС, введены талоны на продукты и экономия электричества. 25 февраля власти Нагорного Карабаха опровергли сведения об открытии Лачинского коридора.

На фоне проблемы с топливом на улицах Степанакерта почти нет машин, местные жители стараются пользоваться автомобилями только в случае крайней необходимости, рассказал блогер Давид Симонян. "Нет газа, нет бензина, вот улицы и пустые от машин, даже такси не найти. Хорошо, хоть городские автобусы работают", – написал он 9 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана и экоактивисты продолжают акцию протеста в Лачинском коридоре с требованием о проведении мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 77-е сутки, сообщило сегодня агентство АПА.

Протестующие позволили сегодня проехать по Лачинскому коридору семи машинам Красного Креста (МККК), а также четырем машинам миротворцев, передал Report.az.

"Кавказский узел" также писал, что 24 декабря жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

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