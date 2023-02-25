Лачинский коридор перекрыт 76-е сутки

25 февраля 2023, 14:55

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Азербайджанские активисты 76-е сутки продолжают акцию протеста на единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром. Сообщения о том, что коридор открылся для проезда, не соответствуют действительности, заявили сегодня власти Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. 24 февраля Лачинский коридор оставался заблокированным 75-е сутки.

Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным Международного комитета Красного Креста на 24 февраля, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении с начала блокады перевезены 124 тяжелобольных пациента.

Акция протеста представителей НПО Азербайджана продолжается в Лачинском коридоре 76-е сутки, сообщает сегодня haqqin.az.

Сегодня утром колонна автомобилей МККК выехала из Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта. – Прим. "Кавказского узла"), позднее машины вернулись в город, информирует АПА.

Сообщения о том, что Лачинский коридор открылся, не соответствуют действительности, заявил сегодня инфоштаб Нагорного Карабаха.

"Распространяющаяся в социальных сетях информация о том, что единственная дорога, соединяющая Арцах (самоназвание Нагорного Карабаха. – Прим. "Кавказского узла") с Арменией, открыта, не соответствует действительности. Азербайджан продолжает блокаду Арцаха под предлогом псевдоэкологической проблемы. Сообщаем также, что в случае открытия дороги будет предоставлена официальная информация. Просим не поддаваться дезинформации", - говорится в публикации в телеграм-канале штаба.

Напомним, в Нагорном Карабахе введена талонная система продажи некоторых продуктов. По талонам с 20 января продаются подсолнечное масло, макароны, рис, сахар и гречка. Цены на продукты, которые отпускаются без талонов, сильно выросли, пожаловались жители Карабаха. Овощи и фрукты в ограниченном количестве поставляются в регион с начала февраля.

10 февраля власти объявили, что фрукты, овощи, яйца и стиральный порошок также будут продаваться по талонам. Жители Степанакерта выразили надежду, что это решение ликвидирует очереди за продуктами.

Сегодня стало известно, что в магазинах Нагорного Карабаха выросли цены на продукты, отпускаемые по талонам.

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