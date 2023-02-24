Лачинский коридор заблокирован 75-е сутки

24 февраля 2023, 12:09

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Жители Азербайджана 75-е сутки продолжают акцию протеста на единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. 23 февраля Лачинский коридор оставался заблокированным 74-е сутки.

Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным Международного комитета Красного Креста на 17 февраля, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении перевезены с начала блокады 107 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов, в том числе 105 человек - при участии Минздрава и два пациента - по просьбе родных. 21 февраля, по данным Минздрава, еще восемь пациентов были перевезены в Армению.

Акция протеста в Лачинском коридоре продолжалась всю ночь, сегодня ее участники протестуют 75-е сутки, сообщает АПА.

Протестующие традиционно начали день с исполнения гимна Азербайджана, а затем начали скандировать лозунги, в частности, «Остановить разграбление наших ресурсов!», «Защитим природу, осудим эксплуатацию!», «У природы нет нации!», «Азербайджанский народ защитит свои богатства!», «Азербайджан не дремлет, он хозяин своих богатств!» и другие, пишет агентство.

Сегодня по Лачинской дороге выехали из Степанакерта шесть легковых машин и грузовик, принадлежащие МККК, информирует Trend.

Информационный штаб при правительстве Нагорного Карабаха, по состоянию на 12.07 мск, не сообщил в своем телеграм-канале об отправке автоколонны МККК из Степанакерта.

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