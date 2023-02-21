Красный Крест перевез восемь пациентов из Степанакерта в Ереван

21 февраля 2023, 22:21

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Восемь пациентов доставлены по Лачинскому коридору на лечение в медцентры Армении. С начала блокады перевезены 115 пациентов, нуждающихся в специализированном лечении.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Периодически в непризнанную республику прекращается подача газа, последний раз она была прервана 15 февраля. Сегодня Лачинский коридор остается заблокированным 71-е сутки.

Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным Международдъного Комитета Красного Креста на 17 февраля, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении перевезены с начала блокады 107 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов, в том числе 105 человек - при участии Минздрава и два пациента - по просьбе родных.

При посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК) сегодня восемь пациентов с онкологическими заболеваниями и с патологиями, которые требуют срочных операций, были перевезены в различные специализированные медицинские центры Республики Армения, сообщил Минздрав Нагорного Карабаха.



Также сегодня пять пациентов, проходившие лечение в Армении вместе с сопровождающими вернулись в Нагорный Карабах, добавили в ведомстве.

За время блокады при посредничестве и сопровождении МККК в Армению перевезены 115 тяжелобольных, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в карабахском отделении комитета.

По состоянию на 20 февраля, шесть детей находятся в отделении для новорожденных и реанимационном отделении детской больницы, 12 взрослых пациентов находятся в реанимационном отделении, состояние четырех из них оценивается как крайне тяжелое", сообщили в оперативном штабе при правительстве Нагорного Карабаха,

Из-за блокады лачинского коридора 690 граждан были лишены возможности сделать операции "из-за прекращения плановых операций во всех подведомственных Минздраву Республики Арцах медучреждениях", добавили в оперштабе.

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