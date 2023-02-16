Восемь больных доставлены из Нагорного Карабаха в Армению

16 февраля 2023, 21:21

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Сотрудники Международного комитета Красного Креста вывезли сегодня из Степанакерта в медцентры Армении восьмерых пациентов, нуждающихся в помощи специалистов, сообщили власти Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. Периодически в непризнанную республику прекращается подача газа, последний раз она была прервана 15 февраля. Сегодня Лачинский коридор остается заблокированным 67-е сутки.

Протестующие пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным Минздрава на 14 февраля, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении перевезены с начала блокады 97 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

При содействии и сопровождении Международного Комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе из Степанакерта в Армению перевезены восемь пациентов местных медучреждений, сообщил сегодня Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха.

В специализированные медцентры Армении были доставлены пациенты с онкологическими заболеваниями, нуждающиеся в срочных операциях и и после имплантационной коррекции, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в Республиканском медицинском центре.

Также сегодня при посредничестве Красного Креста из Армении в Нагорный Карабах возвратились четыре пациенты после лечения, отметили в Минздраве непризнанной республики.

В Нагорном Карабахе с начала блокады 650 человек были лишены возможности сделать плановые операции, сообщили в ведомстве. "Отменены все плановые операции, для сохранения медикаментов для экстренных операций", рассказали в Минздраве корреспонденту "Кавказского узла" .

В отделении неонатологии и реанимации детского медцентра "Аревик" находятся трое детей. Восемь пациентов проходят лечение в реанимационном отделении Республиканского медцентра в Степанакерте, пять из них находятся в крайне тяжелом состоянии, добавили в ведомстве.

При посредничестве и сопровождении Международного Комитета Красного Креста из Нагорного Карабаха в Армению были перевезены 107 больных - 105 пациентов при участии Минздрава и два пациента по просьбе их родных, сообщили в карабахскому отделении МККК корреспонденту "Кавказского узла".

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