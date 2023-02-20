Лачинский коридор остается заблокированным 71-е сутки

20 февраля 2023, 10:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Азербайджана продолжают акцию протеста на трассе Горис – Капан, из-за чего дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром остается заблокированной 71-е сутки. Госдеп США призвал открыть Лачинский коридор для машин, выполняющих коммерческие перевозки.

Как информировал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате жители Нагорного Карабаха столкнулись с дефицитом продуктов и лекарств, в непризнанной республике введена экономия электричества, закрыты АЗС, школы и детсады, а также периодически прекращается подача газа. С 20 февраля в образовательных учреждениях полностью возобновятся занятия, сообщили 19 февраля в Минобразования Нагорного Карабаха.

Власти раздали жителям Нагорного Карабаха новые талоны на продукты, добавились фрукты и овощи, рассказал блогер Давид Симонян. "Блокада Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) со стороны Азербайджана продолжается. По факту больше ста тысяч жителей Нагорного Карабаха оказались в заложниках у политиков", – написал 19 февраля Симонян в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители и активисты Азербайджана продолжают акцию протеста на дороге Шуша – Лачин (армянские название города Шуша – Шуши, – прим. "Кавказского узла") с требованием, чтобы сотрудникам Минприроды Азербайджана позволили провести мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 71 сутки, сообщил сегодня Report.az.

Участники акции протеста позволили проехать по Лачинскому коридору одной машине миротворцев, отметило издание в другой публикации.

Госдепартамент США распространил заявление, в котором указал на необходимость восстановления движения по Лачинскому коридору коммерческого транспорта, сообщил на своем сайте телеканал A1plus.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости свободного и открытого коммерческого и частного транзита через Лачинский коридор. Он также призвал стороны открыть другие транспортные маршруты", – сказано в заявлении Госдепа.

Напомним, ранее жители Нагорного Карабаха неоднократно обращались к международному сообществу, в том числе и к властям России, с просьбой повлиять на Азербайджан, чтобы был разблокирован Лачинской коридор. Так, 24 декабря 2022 года в Степанакерте прошла акция протеста. Ее участники прошли маршем по трассе Горис – Капан. Они попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, но миротворцы не пропустили их дальше поста. Российские военные, таким образом, предотвратили встречу жителей Нагорного Карабаха с жителями Азербайджана.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.