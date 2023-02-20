Блокада Лачинского коридора, фото: verelq.am

20 февраля 2023, 10:26

Лачинский коридор остается заблокированным 71-е сутки

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Жители Азербайджана продолжают акцию протеста на трассе Горис – Капан, из-за чего дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром остается заблокированной 71-е сутки. Госдеп США призвал открыть Лачинский коридор для машин, выполняющих коммерческие перевозки.

Как информировал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате жители Нагорного Карабаха столкнулись с дефицитом продуктов и лекарств, в непризнанной республике введена экономия электричества, закрыты АЗС, школы и детсады, а также периодически прекращается подача газа. С 20 февраля в образовательных учреждениях полностью возобновятся занятия, сообщили 19 февраля в Минобразования Нагорного Карабаха.

Власти раздали жителям Нагорного Карабаха новые талоны на продукты, добавились фрукты и овощи, рассказал блогер Давид Симонян. "Блокада Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) со стороны Азербайджана продолжается. По факту больше ста тысяч жителей Нагорного Карабаха оказались в заложниках у политиков", – написал 19 февраля Симонян в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители и активисты Азербайджана продолжают акцию протеста на дороге Шуша – Лачин (армянские название города Шуша – Шуши, – прим. "Кавказского узла") с требованием, чтобы сотрудникам Минприроды Азербайджана позволили провести мониторинг месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 71 сутки, сообщил сегодня Report.az.

Участники акции протеста позволили проехать по Лачинскому коридору одной машине миротворцев, отметило издание в другой публикации.

Госдепартамент США распространил заявление, в котором указал на необходимость восстановления движения по Лачинскому коридору коммерческого транспорта, сообщил на своем сайте телеканал A1plus.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости свободного и открытого коммерческого и частного транзита через Лачинский коридор. Он также призвал стороны открыть другие транспортные маршруты", – сказано в заявлении Госдепа.

Напомним, ранее жители Нагорного Карабаха неоднократно обращались к международному сообществу, в том числе и к властям России, с просьбой повлиять на Азербайджан, чтобы был разблокирован Лачинской коридор. Так, 24 декабря 2022 года в Степанакерте прошла акция протеста. Ее участники прошли маршем по трассе Горис – Капан. Они попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, но миротворцы не пропустили их дальше поста. Российские военные, таким образом, предотвратили встречу жителей Нагорного Карабаха с жителями Азербайджана.

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Примечание:

"Власти Нагорного Карабаха вернулись к вопросу конституционной реформы", "Миротворцы отказались дать активистам гарантии безопасного проезда по Лачинскому коридору", "Азербайджанские пикетчики заявили о готовности продолжать блокаду Нагорного Карабаха".

Автор: "Кавказский узел"

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