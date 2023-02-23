Азербайджанские активисты во время акции протеста на трассе Горис - Капан. Стоп-кадр из видео https://apa.az/ru/sotsium/akciya-na-doroge-lacin-xankendi-prodolzaetsya-uze-62-i-den-foto-video-510538

23 февраля 2023, 08:27

Лачинский коридор остается заблокированным 74-е сутки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Азербайджанские активисты 74-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Несмотря на то, что блокировка трассы нарушает права жителей Нагорного Карабаха, власти Азербайджана поддерживают людей, которые ее проводят, отметила правозащитная организация Human Rights Watch.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит продуктов и лекарств, жителям периодически прекращается подача газа, введены талоны на продукты и экономия электричества. Закрыты детсады и АЗС. 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору.

На площади в Степанакерте 20 февраля прошли мероприятия в честь 35-й годовщины освободительного движения. Жители Нагорного Карабаха выступают против его нахождения в составе Азербайджана, рассказал блогер Давид Симонян. "Ситуация в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха) непростая, блокада Лачинского коридора продолжается <…>. Об этом говорят и высшие лица России и США, но дорога по-прежнему закрыта. Все знают и все бессильны?" –  отметил он 20 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают акцию протеста на единственной дороге, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, они требуют проведения мониторинга месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли". Акция активистов длится 74-е сутки, сообщило сегодня агентство АПА.

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору. Блокировка дороги лишила жителей Нагорного Карабаха права на передвижение, доступа к здравоохранению, основным товарам и услугам, заявили правозащитники.

"Власти Азербайджана отрицают ответственность за закрытие дороги, но поддерживают протесты", – сказано в пресс-релизе, опубликованном 21 февраля на сайте Human Rights Watch.

В качестве одного из примеров нарушения прав человека правозащитники привели случай с карабахскими школьниками, которые ранее выехали в Армению в рамках школьной поездки, и из-за блокировки Лачинского коридора не могли вернуться домой в течение двух месяцев.

"Кавказский узел" также писал, что 24 декабря жители Нагорного Карабаха вышли на акции протеста, во время которых призвали разблокировать Лачинский коридор. Участники акции попытались пройти к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор. Они провели шествие к посту российских миротворцев. Но миротворцы их не пропустили к месту, где жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор.

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Примечание:

"Миротворцы отказались дать активистам гарантии безопасного проезда по Лачинскому коридору", "Азербайджанские пикетчики заявили о готовности продолжать блокаду Нагорного Карабаха", "Власти отчитались о многотысячном митинге в Степанакерте".

Автор: "Кавказский узел"

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