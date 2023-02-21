Нагорный Карабах отметил 35-ю годовщину освободительного движения в условиях блокады

21 февраля 2023, 08:20

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В честь 35-й годовщины Карабахского освободительного движения в районных центрах Нагорного Карабаха прошли спортивные состязания, культурные и образовательные мероприятия. Власти подчеркнули, что решение о праздновании памятной даты было принято, несмотря на блокировку Лачинского коридора, длящуюся более двух месяцев.

Напомним, с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит лекарств и продуктов, введены экономия электричества и талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа.

В Нагорном Карабахе принято решение провести праздничные мероприятия по случаю 35-летия Карабахского освободительного движения, несмотря на длительную блокировку Лачинского коридора.

Празднования начались 18 и 19 февраля. В частности, в их рамках проводятся спортивные состязания, культурные и образовательные мероприятия с участием школьников и студентов. 20 февраля руководство Нагорного Карабаха возложило цветы к могилам погибших в ходе карабахского движения и войн. Парламент провел внеочередное заседание, где было принято заявление с призывом ко всему армянству и мировому сообществу, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник госкомиссии по организации празднования 35-летия Карабахского освободительного движения.

Нацсобрание призвало международные структуры и страны-члены ООН, в частности, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ предпринять конкретные шаги для восстановления прав жителей Нагорного Карабаха. В заявлении также отмечается, что за последние 35 лет жители Нагорного Карабаха преодолели множество трудностей, добавил он.

С посланием к народу обратился президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. "Народ Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), более двух месяцев находящийся в блокаде, своей стойкостью и решимостью доказал, что является хозяином принятого им решения", – написал в частности 20 февраля на своей странице в социальной сети Арутюнян, заявление которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

13 февраля 1988 года на степанакертской площади имени Ленина перед зданием обкома партии состоялся митинг, на котором было выдвинуто требование о воссоединении НКАО (Нагорно-Карабахская автономная область) с Арменией. 15 февраля в Степанакерте и райцентрах вновь прошли митинги и демонстрации с требованием созвать сессии Советов народных депутатов. В тот же день состоялись сессии Степанакертского городского, Аскеранского, Гадрутского, Мартакертского и Мартунинского районных советов, на которых были приняты решения о воссоединении НКАО с Армянской ССР. 20 февраля сессия областного Совета народных депутатов НКАО приняла решение ходатайствовать перед Верховными советами Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче Нагорно-Карабахской автономной области из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, говорится в справочном материале "Общие сведения о Нагорном Карабахе", подготовленном "Кавказским узлом".

Блокировка Лачинского коридора, а также сложная гуманитарная обстановка, возникшая из-за нее, напомнили о зарождении Карабахского освободительного движения, написал 20 февраля на своей странице в социальной сети предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископ Вртанес Абрамян, перевод публикации которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

В сентябре 1991 года была провозглашена независимая Нагорно-Карабахская Республика, в декабре проведен референдум о независимости. Международный статус республики не урегулирован. Страны-члены ООН не признают Нагорный Карабах независимым государством. В резолюциях Совбеза ООН и Генассамблеи ООН подтверждена территориальная целостность Азербайджана. В разделе "Справочник" опубликована статья о Нагорном Карабахе.

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