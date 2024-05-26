Зоозащитница Мария Ткачева в одиночном пикете. Фото: Елена Есипова https://vk.com/wall494467841_30500

26 мая 2024, 07:03

Астраханцы провели пикеты против умерщвления бездомных животных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Астрахани несколько зоозащитников провели одиночные пикеты с требованием отменить региональный закон, предусматривающий умерщвление бездомных животных. Силовики задержали, а затем отпустили пикетчицу Валентину Волобаеву.

Как информировал "Кавказский узел", в Астраханской области длительное время стоит остро проблема с бродячими животными. Астраханцы неоднократно проводили митинги с требованием ужесточить закон об отлове бродячих собак. Один из таких митингов прошел 19 марта 2023 года, в нем приняли участие около 200 человек. Число бездомных животных на улицах города растет, как и число нападений собак на горожан, заявили они. В регионе также есть и противники жестокого обращения с животными. 22 марта стало известно, что Астраханский облсуд отказался рассматривать иск местных жителей, требовавших признать недействительными положения закона об умервщлении бродячих собак.

В Астрахани несколько зоозащитников провели одиночные пикеты около здания прокуратуры, на которых потребовали признать региональный закон Астраханской области, который предусматривает усыпление бездомных животных, противоречащим Федеральному закону №498 и отменить его, сообщили 25 мая Vesti247.ru.

Одну из активисток, Валентину Волобаеву, задержали полицейские. Ее доставили в отдел полиции и почти сразу же отпустили. Волобаева проводила пикет с плакатом с надписью: "Закон об убийстве действует. Требуем вмешательства прокуратуры", передало 25 мая "ОВД Инфо"*.

Акции протеста были приурочены к очередному заседанию Астраханского областного суда по вопросу об усыплении бродячих животных, которое запланировано на 27 мая.

Напомним, в декабре 2023 года депутат Евгений Дунаев направил в думу Астраханской области проект закона с предложением умерщвлять бродячих собак, которых в течение 15 дней не забрали из центров временного содержания. Местные зооактивисты раскритиковали этот законопроект, заявив, что он чрезмерно жесток по отношению к животным. 23 декабря проект закона был отозван после акции зоозащитников.

В тот же день не менее 100 человек провели митинг с требованием принять законопроект, разрешающий эвтаназию безнадзорных собак. 27 декабря 2023 года областная дума приняла законопроект, разрешающий умерщвлять нежизнеспособных и агрессивных безнадзорных животных.

"Кавказский узел" также писал, что 27 марта 2023 года в Астрахани было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. По одной из версий, она погибла в результате нападения бездомных животных. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Два ребенка пострадали от укусов бродячих собак в Астраханской области", "Сотрудники астраханских "скорых" вооружились электрошокерами", "Чиновники в Знаменске заподозрены в халатности из-за нападений собак на людей".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 мая 2024, 07:57

26 мая 2024, 06:09

26 мая 2024, 05:14

  • Аналитики отметили политический характер преследования НПО в Абхазии

    Власти Абхазии предвзято относятся к сотрудникам местных неправительственных организаций, оказывая на них фактически давление, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их словам, такое давление вкупе с законом об иноагентах, который находится на рассмотрении парламента, может серьезно ухудшить ситуацию с деятельностью НПО.

26 мая 2024, 04:15

  • Адвокаты Дмитрия Новикова готовят апелляции на приговор

    Все адвокаты, которые защищали бывшего сочинского судью Дмитрия Новикова, готовят свои апелляции, также ее готовит сам осужденный, сообщил его сын и адвокат Роман Новиков. Суровый приговор Новикову стал неожиданностью, отметил адвокат Наталья Гольцева.

26 мая 2024, 03:16

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи