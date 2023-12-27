Астраханские депутаты проголосовали за эвтаназию бездомных собак

27 декабря 2023, 03:29

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Дума Астраханской области приняла законопроект, разрешающий умерщвлять нежизнеспособных и агрессивных безнадзорных животных. В регионе организуют пункты временного содержания, где животные смогут находиться 15 дней.

Как информировал "Кавказский узел", 14 декабря стало известно, что депутат Евгений Дунаев направил в думу Астраханской области проект закона с предложением умерщвлять бродячих собак, которых в течение 15 дней не забрали из центров временного содержания. Местные зооактивисты раскритиковали этот законопроект, заявив, что он чрезмерно жесток по отношению к животным. 23 декабря проект закона был отозван после акции зоозащитников. В тот же день не менее 100 человек провели митинг с требованием принять законопроект, разрешающий эвтаназию безнадзорных собак.

Депутаты думы Астраханской области утвердили региональный закон, который позволяет усыплять нежизнеспособных и социальной опасных безнадзорных животных, пишет 26 декабря ТАСС.

Согласно документу, в регионе будут созданы пункты временного содержания, которые не будут являться приютами или питомниками. По словам автора законопроекта, депутата областной думы Евгения Дунаева, "это отдельная норма, куда помещается животное, отловленное на улице".

В этих пунктах за животными будут ухаживать, их будут кормить, но лишь в течение 15 дней. В случае, если за это время их не заберут новые или старые хозяева, то собаки будут усыплены гуманными методами. По словам Дунаева, животное будет предварительно усыплено, "жестокое обращение исключено".

По данным пресс-службы регионального парламента, закон вступит в силу 1 января 2024 года, а начнет действовать после того, как будет создана подзаконная база, которая регламентирует порядок его реализации, а также будут открыты соответствующие пункты временного содержания, информирует РИА "Новости".

Вопросом отлова собак будет заниматься муниципальное бюджетное учреждение "Чистый город", а вопросами освидетельствования животных - служба ветеринарии. Приюты планируется построить по всей области.

По данным местных властей, в области в 2021 году от укусов собак пострадали 3620 человек, в том числе 1300 детей, а в 2022 году - 4813 человек, в то числе 1400 детей, информирует "Астрахань 24".

В Астрахани актуальна проблема с нападениями бродячих собак на людей. Так, 26 марта в городе было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. После этого горожане провели несколько акций с требованием усилить борьбу с безнадзорными животными.

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