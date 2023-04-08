Астраханцы потребовали эффективно решить проблему с бродячими собаками

08 апреля 2023, 23:50

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Участники двух акций в Астрахани потребовали от федеральных властей внести изменения в закон "Об ответственном обращении с животными" и разрешить эвтаназию бродячих собак. Зоозащитники выступили против убийства собак, обвинив власти в неправильной организации работы с бездомными животными.

"Кавказский узел" писал, что 26 марта в Астрахани было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. По одной из версий, она погибла в результате нападения бездомных животных. 1 апреля несколько сотен жителей Астрахани провели митинг, на котором потребовали от властей решить проблему с бродячими собаками. Комментаторы в соцсети поддержали требование митингующих и раскритиковали чиновников.

Жители Астраханской области неоднократно жаловались на проблему с бродячими собаками. 25 июня 2022 года депутаты Астраханской облдумы выступили с законопроектом, предполагающим умерщвление агрессивных собак. По данным астраханских депутатов, в 2019 году в области после укусов бездомных собак к врачам обратился 3131 человек, а в 2021 году – уже 4538. Астраханская облдума в связи с этим предложила внести изменения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Согласно этому закону, бродячие собаки должны быть отловлены, помещены в приют и стерилизованы, а затем возвращены на место обитания. Такой подход не позволяет эффективно регулировать численность бездомных животных, указали депутаты.

Сегодня в микрорайоне АЦКК (аббревиатура расшифровывается как Астраханская целлюлозно-картонная компания - прим. "Кавказского узла") состоялась встреча жителей с депутатом Астраханской областной думы Евгением Дунаевым. Формат мероприятия не требует его согласования в мэрии, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Дунаев.

Перед мероприятием на площадке у рынка стоял мужчина, который отказался представиться, с плакатом: "Жители МКР АЦКК - не мясо для собак. Мы не хотим стать следующей жертвой". На встречу с депутатом пришло более 150 человек – почти все они поставили свои подписи под обращением к областной администрации и к федеральным властям с требованием внести изменения в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными…" (ФЗ №498) и разрешить эвтаназию бездомных животных. На месте встречи дежурили полицейские. Рядом с площадкой стояла машина ДПС с работающими проблесковыми маячками.

Корреспондент «Кавказского узла» перед началом мероприятия пообщался с собравшимися жителями микрорайона.

"Собак травят. Разве можно? Ну, делали бы, как раньше, уколы. Усыпляли бы собак, и все. Развелось их (собак) действительно много. Травят добрых собак, а кусачие остаются", - возмутилась женщина, представившаяся Татьяной Ивановной и скрывшая свое лицо под медицинской маской.

Пенсионерка Любовь Павлова со слезами на глазах рассказала, что 3 сентября 2022 года в 11 часов утра женщина пошла в храм и подверглась нападению стаи собак. "Я за дом зашла. Из ниоткуда они (собаки) выбежали, свалили меня, начали меня таскать за волосы. При падении я повредила позвоночник. Женщина, учительница с соседнего двора поливала цветы. Она меня отбила от стаи. Увезла скорая в Кировскую больницу. Муж очень сильно переживал за меня. А 8 сентября он умер. Я лежала на реабилитации, не до жалоб мне было. Семь месяцев прошло, до сих пор лечусь, хожу к психологу. Это очень страшно. Тот, на кого не нападали, этого не поймет", - рассказала Любовь Павлова.

Мать троих детей Наталья Шипкина живет на улице Мира. Она сказала корреспонденту, что давно ходит с шокером против собак и боится отпускать детей во двор, так как там агрессивные собаки "и повсюду лежат их экскременты". Более 30 собак живут в их дворах. Животные, по словам женщины, гадят и нападают на детей и пенсионеров. "У нас во дворе мы отбивали детей от собак. И не раз. Потом бабушку у нас свалили (собаки), напугали ее до смерти. Еле отбили человека от стаи собак. Одна бабушка у нас прикармливает их. Мимо пройти невозможно. Собак нужно отстреливать, как в Советском союзе. А того, кто их кормит – штрафовать. Либо дойдет до того, что собаки начнут детей у нас рвать на части", - заявила Наталья Шипкина.

Пенсионерка Валентина Туба рассказала, что в ее подъезде собаки покусали девушку, порвали ей штаны. Она отметила, что в надзорные и исполнительные органы власти "сто раз писали, обращались, звонили – ноль эмоций".

Валентина предложила корреспонденту зайти во двор соседнего многоквартирного дома. Она показала развалины общежития, на фундаменте которого местные жители обустроили будки для собак и щенков. Щенки копошились в мусоре, с ними играли дети. Черная собака спряталась под припаркованной машиной.

"Сами разводят собак. Есть у нас сердобольные люди. Вот будка, вон там, у гаражей, будки. Все загажено. Собачьи глисты повсюду. В продуктовый магазин заходишь, собаки на входе лежат, приходится через них переступать", - возмутилась пенсионерка.

Все опрошенные корреспондентом участники акции высказались за регулирование численности бездомных собак путем эвтаназии. "Если государство не решит эту проблему, люди скоро выйдут на пустыри с ружьями и сами сократят численность собак", - заявил мужчина, пожелавший остаться неизвестным.

Депутат Дунаев рассказал о случаях нападений на людей стаями бездомных собак. Депутат предложил поставить подписи под обращением к властям и ответил на вопросы жителей микрорайона. Речь депутата сопровождалась одобрительными возгласами и аплодисментами.

После выступления Евгений Дунаев заявил корреспонденту, что федеральный закон №498, "как показала практика, вместо благих намерений выложил дорогу в ад". Депутат перечислил случаи нападения собачьих стай на людей, закончившиеся трагедией. Первый случай произошел 6 ноября 2020 года - в Астрахани собаки обглодали труп мужчины. Аналогичный случай произошел в Камызяки. Третий случай – на Юго-Западе: «собаки загрызли живого человека». Четвертый случай произошел на улице Зеленой, пятый - на острове Пролетарском и шестой – 26 марта 2023 года: собаки загрызли женщину на улице Рождественской. "То есть ситуация вышла из под контроля", - заключил Дунаев.

Депутат озвучил статистические данные, предоставленные губернатором области: шесть тысяч укусов в год в областном центре. Около 500 укусов в месяц. То есть столько укушенных лежат в больнице с рваными ранами, и им требуется вакцина от бешенства. "Им больничный не дают. По 100 – 150 человек толпятся каждый день в этой приемной. В начале вакцин от бешенства не хватало. Сейчас вроде жалоб нет. 498-й закон не работает. Собак, которых вылавливают на улицах, сажают на 15 суток в изолятор, а потом выпускают. Проблемы это не решает. И это не просто собаки, а собаки-людоеды. Они уже ели людей – и живых и трупы. Они ждут следующую жертву", - предупредил Евгений Дунаев.

Дунаев предложил вернуть старую редакцию федерального закона "Об ответственном обращении с животными", "где отловом собак заниматься должны специализированные муниципальные предприятия, и где не возвращают собак обратно в среду обитания, а подвергают их эвтаназии". "Если федеральные власти боятся таких изменений, дайте право регионам решать эту проблему", - сказал Евгений Дунаев.

В микрорайоне "Третий Интернационал» прошла вторая встреча депутата Дунаева с астраханцами. С парламентарием встретились 32 человека. Полиции на месте встречи не было.

Медсестра стоматологической поликлиники Ольга Иванова живет на самой окраине города у пустыря. Дорогу на работу она называет "дорогой жизни". "Собаки окружают и пытаются напасть. Мужу приходится меня возить на работу и домой, потому что страшно", - сказала Ольга.

Женщина рассказала, что в микрорайоне проживает не менее 50 бездомных собак, и неизвестные машины подвозят и выбрасывают новых особей. "По ночам собаки собираются и лают на стадионе школы. Там все поле загажено их экскрементами. Почтальона у нас покусали, покусали даже сердобольную пенсионерку, которая их кормила. Наши жалобы в мэрию и в ООО "Чистый город" отклика не имеют", - возмутилась она.

Мать троих малолетних детей Ирина Петрова рассказала корреспонденту, что ее старшая дочь ходит в школу по дороге, где обитают бездомные собаки. "Приходится все время ей звонить, спрашивать, дошла ли. Хорошо, на нее не нападали. Но на меня несколько раз собаки нападали. Страшно. Они становятся злее, агрессивнее, кидаются друг на друга, кошек тут всех перегрызли. Когда я была маленькая, решали проблему по ночам. Мы не видели этого (эвтаназии собак). Больших стай не было", - сказала многодетная мать.

Встреча с Дунаевым в микрорайоне Третий Интернационал продлилась два часа. Происшествий и провокаций не было.

Иную точку зрения на проблему высказали зоозащитники. Восемь волонтеров пришли на встречу с корреспондентом "Кавказского узла" в парк "Аркадия". Общественный инспектор по мероприятиям с безнадзорными животными, член общественного совета при министерстве сельского хозяйства Астраханской области Валентина Валабуева заявила корреспонденту "Кавказского узла", что ситуация, которая сложилась в Астрахани в связи с большим количеством безнадзорных животных, "не устраивает зоозащитников никоим образом".

"Безнадзорные животные накапливались. На них годами никто не обращал внимания: ни муниципальные, ни исполнительные органы власти. У нас нет штрафов за выброс щенков, за безответственное размножение животных. Вторая причина – не работает в Астрахани 498-й федеральный закон "Об ответственном обращении с животными". Да он требует доработки, но даже в таком виде многие города справляются с его исполнением", - заявила Валабуева.

Она рассказала, что в 2020 году после издания 498-го закона зоозащитники Астрахани вышли на митинг, потребовали от властей открыть муниципальный приют. Его открыли, но с опозданием в два месяца. И отлов собак в том году был, по словам зоозащитницы, не эффективным. Власти Астрахани израсходовали лишь 30 процентов от выделенных денег. В 2021 году были освоены средства на 90 процентов, "но забранных с центральных улиц города собак стали отвозить на окраины Астрахани", указала Валабуева. "И сейчас люди с этих районов – АЦКК, Десятка, Казачий, Третий Интернационал, поселки Свободный и Советский – они просто задыхаются. Там действительно голодные собаки проявляют агрессию. Это все исполнение закона по-астрахански – неправильное исполнение. К рекомендациям волонтеров не прислушивались. Мы говорили: отлавливайте в первую очередь сук, они приносят щенков. Волонтеры сами стерилизовали их за свои деньги", - рассказала собеседница.

Валабуева рассказала, что были случаи, "когда деньги брали на стерилизацию собак, но ее не проводили", по ее словам, возбуждены уголовные дела.

27 ноября 2022 года стало известно, что на территории скотомогильника в Приволжском районе Астраханской области были обнаружены около 60 трупов бездомных собак со следами увечий. Пользователей соцсетей возмутило жестокое убийство животных, и они призвали найти и наказать тех, кто его совершил. 31 декабря 2022 года зоозащитники получили доступ в астраханский "Экоприют" для животных, условия содержания собак они посчитали возмутительными. 8 февраля стало известно, что руководители "Экоприюта" заподозрены в мошенничестве.

Женщина призналась, что с января 2022 года в Астрахани действительно началась череда инцидентов, когда "якобы собаки нападали на людей". Но, по мнению зоозащитницы, до сих пор не доказано, что именно собаки умертвили этих людей. Она также посетовала на то, что долгое время на "работу с бездомными собаками никто не выигрывал тендеры". Это произошло только в конце 2022 года. Проблема с бездомными животными в Астрахани, по убеждению Валентины Валабуевой, с 498-м законом "никак не связана". Вся беда в его неисполнении. "Сейчас собирают подписи, чтобы умерщвлять животных. Считаю, что это категорически нельзя делать. Это не поможет решить проблему. Мероприятия должны быть плановыми, при тесном контакте с волонтерами. Волонтеры эффективно стерилизуют собак. Там где волонтеры живут – все собаки простерилизованы. Мы за гуманный вектор. Чиновники сами создали такую патовую ситуацию, и пользуясь ею, некоторые депутаты собирают подписи", - выразила свое возмущение зоозащитница.

Валабуева рассказала, что существует "научно доказанная методика" – старение стаи. Эту методику нужно строго соблюдать, изолируя вожаков стаи.

"В последние две недели жители Астрахани раскололись на два лагеря. Будирует людей депутат Дунаев. Акции спланированы, потому что будут в этом году выборы. И он хочет набрать себе голоса. Это политический пиар. Раньше мы от него помощи не видели, хотя ситуация была такой же острой", - возмутилась зоозащитница.

Педагог, волонтер-зоозащитник Ирина Чернышова также считает, что обстановка в городе "очень накручена". "В СМИ, в социальных чатах ничего не пишут о зоозащите, а только нагнетают обстановку. Агрессивных людей, а не животных в городе очень много. У многих электрошокеры, палки, с балконов стреляют в собак. Два раза стреляли в моем дворе. Травят собак, в чатах этому учат. В этом безумии пострадают безобидные прирученные стерилизованные животные, а агрессивные собаки на окраинах останутся невредимы. Выход должен быть гуманным", - считает Ирина Чернышова.

Своих астраханских коллег поддержала зоозащитница из Волгограда. Основательница фонда и приюта "Дино" Анжела Макарова также считает, что "не закон несовершенен, а его исполнение". Анжела Макарова признает несомненную опасность стай бездомных собак. Она рассказала, что в Волгограде она участвовала в программе отлова-возврата бездомных собак. Но вскоре волгоградские зоозащитники от нее отказались. "В чем тут ответственное отношение, если мы эту собаку поймали, она прошла круги ада, а потом назад выкинули на улицу на холод, на голод и на отсроченную смерть?", - спросила собеседница, заметив, что на всех этапах реализации этой программы ее участники "просто зарабатывали деньги". "В зоозащиту приходят иногда неадекватные люди, они любят животных до фанатизма, но реальности не оценивают. Не способны к конструктивности, потому что вязнут в истерии, а некоторые приходят, чтобы просто заработать деньги. Многие зоозащитники просто профессионально выгорают", - призналась Макарова.

Поддерживая гуманную позицию своих астраханских коллег в работе с бездомными животными, Анжела Макарова отметила еще один нюанс реализации 498-го федерального закона – работа с дикими животными в приютах – львами, пумами, обезьянами и др.. "498-й закон запрещает частные зоопарки. Животных изымают, их к нам везут. Иногда просто бросают животных на произвол судьбы. Львята больше года у нас уже живут. Одну пуму забрал московский зоопарк, другую привезли. 58 макак нам предложили забрать. Ну куда нам. В этом вопросе тоже появляются трудности", - посетовала зоозащитница.

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