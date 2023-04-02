Участники митинга в Астрахани потребовали решить проблему с бродячими собаками

02 апреля 2023, 08:11

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Несколько сотен жителей Астрахани провели митинг, на котором потребовали от властей решить проблему с бродячими собаками. Комментаторы в соцсети поддержали требование митингующих и раскритиковали чиновников.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 марта в Астрахани было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. По одной из версий, она погибла в результате нападения бездомных животных.

1 апреля в Астрахани несколько сотен местных жителей вышли на митинг, во время которого потребовали от властей решить проблему с бродячими собаками.

"Вот сколько людей вышло на митинг в районе Десятки. Люди требуют решить вопрос и избавить городские улицы от бродячих собак", – сообщил 1 апреля паблик "Жесть Астрахань" в соцсети "ВКонтакте".

К посту прикреплено видео, на кадрах которого показаны участники митинга. Людьми заполнена вся улица.

Пост про митинг в Астрахани, участники которого потребовали решить проблему с бездомными животными, также был опубликован 1 апреля в паблике "Астрахань ВКонтакте", на который подписаны более 225 тысяч пользователей. На 07.00 мск эта запись набрала 478 отметок с реакцией пользователей и 205 комментариев. Большая часть их авторов поддержала требование участников акции протеста.

"Я против агрессивных собак. На улицу с детьми нельзя выйти. Уже рядом со школой и садикам кидаются на детей", – заявила Ольга Пенькова.

"Если не принимать мер, то скоро не останется безопасных мест, но убирать собак должна соответствующая служба", – считает Сергей Финогенов.

"Я против собак! Они не должны быть на улицах", – подчеркнула Anna Makarova.

"Зачем митинг против собак? Какой смысл? Надо около администрации города устраивать митинг против бездействия власти, и не только по поводу собак. Претензий у горожан много", – написала Надежда Метисова.

Некоторые другие пользователи высказались в защиту животных. "Я против убийства бездомных животных. В проблеме виноваты астраханские чиновники, и митинги нужно проводить против них", – считает Zenobia Queen.

"Я за собак. Не трогайте собак", – потребовал Yura Abramov.

"Кавказский узел" также писал, что 19 марта в Астрахани также прошел митинг, участники которого потребовали пересмотреть федеральный закон и разрешить усыплять бродячих собак, представляющих опасность для людей. Число бездомных животных на улицах города растет, как и число нападений собак на горожан, заявили они.

Напомним, ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил, что в регионе проблема с бродячими собаками одна из главных. "Он предложил изменить закон "Об ответственном обращении с животными" в сторону приоритета безопасности людей.

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