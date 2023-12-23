Участники митинга в Астрахани поддержали идею об эвтаназии бродячих собак

23 декабря 2023, 20:04

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Не менее 100 человек пришли сегодня в Астрахани на митинг с призывом принять законопроект, разрешающий эвтаназию безнадзорных собак. Проект закона после доработки вновь направлен в облдуму, сообщил депутат Евгений Дунаев.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря проект закона об умерщвлении бездомных собак был отозван из думы Астраханской области. Этому предшествовал протест местных зоозащитников, которые провели собрание около здания облдумы с требованием гуманного обращения с животными.

14 декабря стало известно, что депутат Евгений Дунаев направил в думу Астраханской области проект закона с предложением умерщвлять бродячих собак, которых в течение 15 дней не забрали из центров временного содержания. Местные зооактивисты раскритиковали этот законопроект, заявив, что он чрезмерно жесток по отношению к животным.

На митинг пришли не менее 100 человек

Сегодня в астраханском парке «Дружба» прошел митинг, на котором горожане обсудили законопроект депутата Евгения Дунаева. Сам парламентарий на митинге выступил с инициативой «безвозвратного отлова собак-людоедов с улиц городов и поселков Астраханской области», передал корреспондент "Кавказского узла".

В акции участвовали, по словам Дунаева, не менее 100 человек. Они держали в руках плакаты с надписями, в частности, «Запретить возврат бесхозных собак на улицы Астрахани», «Жители микрорайона Казачий - не мясо для собак. Мы не хотим стать следующей жертвой», «Чиновники, оградите жителей Астрахани от бродячих собак» и другими.

Евгений Дунаев рассказал участникам митинга о своем законопроекте. По его словам, в случае принятия региональным парламентом этого закона бездомных животных не будут возвращать на улицы из центров временного содержания, а подвергнут эвтаназии, если их не заберут желающие в течение полмесяца.

"Если не нашелся хозяин и не забрали любители собак-людоедов в течение 15 суток, то эту категорию собак будут безболезненно усыплять", - сказал собравшимся депутат.

Депутат Дунаев внес новый законопроект об эвтаназии бездомных собак

Корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Дунаев сообщил в телефонном разговоре, что вечером 22 декабря он отозвал первый вариант законопроекта и сразу внес новый. По словам автора законопроекта, он устранил «неточности», на которые ему указали прокуратура и Минюст.

"Мы не стали вносить изменения в старый законопроект. Я его просто отозвал, а новый внес. В частности, мы добавили статью о том, кто может организовывать центры временного содержания бездомных животных. Это частные и юридические лица, которые будут работать по заказу мэрии. Были и мелкие уточнения. Сроки содержания бездомных животных в таких центрах остаются прежними - 15 суток. Если животных не забрали – эвтаназия. На комитете в понедельник (25 декабря) рассмотрим законопроект и во вторник (26 декабря) примем", - рассказал Дунаев.

Депутат отметил, что в связи с его законодательной инициативой получал угрозы в соцсетях. "В соцсетях были угрозы физической расправы - мне и моей внучке. Писать заявление в полицию я не стал", - сказал он.

Участники митинга пожаловались на нападения бродячих животных

Некоторые участники митинга в поддержку законопроекта поделились с корреспондентом "Кавказского узла" своим отношением к проблеме бродячих животных. В частности, Елена Зимцова высказала мнение, что проблема безнадзорных собак в регионе представляет собой «реальную опасность не только для здоровья, но и для жизни людей».

"Собаки сбиваются в стаи. Они уже не милые домашние питомцы, это волки. Если они голодны – они нападают на людей. Нарушаются конституционные права граждан на безопасную среду обитания. Власти же области не могут решить кардинально проблему, а ее нужно решать", - сказала она.

В Астрахани актуальна проблема с нападениями бродячих собак на людей. Так, 26 марта в городе было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. После этого горожане провели несколько акций с требованием усилить борьбу с безнадзорными животными.

Елена Зимина призналась, что ни она, ни ее родственники не подвергались нападениям собак. Ее подруге Анне Ковалевой повезло меньше. Женщина сообщила, что два года назад ее покусала собака во дворе дома.

"У нас пенсионерка прикормила суку. Та родила щенят и стала охранять свою территорию… И вот эта сука укусила меня дважды за ногу. Один укус слабый, а второй до крови был. Пошла к врачу, нн мне приказал делать уколы от бешенства. Полный курс прокололась", - сказала Анна Ковалева.

Пенсионер Константин Круглов также высказал свое возмущение «бесконтрольным захватом собаками города». "Для кого наш город? Для людей или для собак? Без сомнения – для собак. Давайте тогда людей переселять из Астрахани", - заявил пенсионер.

Мужчина привел несколько примеров нападения одичавших животных на астраханцев. В частности, пострадал и его внук – студент. Весной этого года парня покусали собаки, когда он вечером возвращался домой из университета. Ему также «прокололи курс уколов от бешенства», рассказал Константин Круглов.

"Мне-то что, у меня трость. Собаки ко мне боятся приближаться. Так что тепер,ь всем трости носить? Не проще ли очистить город от бесхозяйных животных?" – сказал он.

Другой участник митинга на условиях анонимности высказал мнение, что "граждане бесправны". "Собаки реально нас убивают, а мы даже уничтожить их не можем. Сразу уголовная статья прилетит. А как оберегать своих близких, если не отстрелом этих стай?" – сказал он.

11 декабря следователи в Астраханской области начали проверку по факту гибели 35-летнего жителя поселка Пригородный Наримановского района. Его тело со следами укусов собак было обнаружено днем ранее.

Зоозащитница раскритиковала законопроект Дунаева

Зоозащитница Эйжана Зариньш, напротив, считает, что законодательная инициатива Дунаева негуманна и противоречит федеральному закону N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными". По ее словам, противники законопроекта 20 декабря попытались передать губернатору Астраханской области коллективное обращение с требованием не рассматривать законопроект Дунаева, но сделать это им не удалось, так как прибыли сотрудники полиции. Они, в частности, задержали Эйжану Зариньш.

"Подошли полицейские, стали спрашивать у меня документы. Я спросила: «Зачем вам мои документы?». Они мне попытались вручить предостережение о недопустимости организации акции. По какой-то причине полицейские решили, что я организатор. Но поскольку я не организатор и нести за это ответственность не собираюсь, я сказала, что не буду предоставлять им свои документы", - рассказала Эйжана Зариньш корреспонденту "Кавказского узла".

Женщина сообщила, что в РОВД Кировского района ее продержали около двух с половиной часов, составили рапорты и протокол. Затем ее препроводили в районный суд, который, рассмотрев обвинения полиции, в тот же день оштрафовал ее на две тысячи рублей «за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» (статья 19.3 КоАП РФ).

Эйжана Зариньш пояснила, что ничего незаконного в приходе граждан в приемную губернатора не было. "Люди могут встретиться и оставить в приемной губернатора коллективное обращение. Лозунгов и плакатов не было. Брать предостережение я не хотела … Я сопротивление не оказывала. Зоозащитники были свидетелями (в суде)", - сказала она, отметив, что полицейские были с нею корректны. На вопрос, собирается ли она оспаривать решение суда, Зариньш ответила отрицательно: «Зачем мне лишняя нервотрепка?».

Зоозащитница рассказала, что она «и многие астраханцы» пытались потребовать от губернатора и областной думы не принимать законопроект Дунаева. Группа зоозащитников, по ее словам, поддерживает «гуманный, соответствующий федеральному законодательству» законопроект регионального парламентария Олега Шеина.

"Мы за гуманное отношение к животным. В его (Шеина) законопроекте сохраняются нормы федерального закона № 498 и расширяется общественный контроль… Социальная напряженность в Астрахани (возникшая в связи с законодательными инициативами о бездомных животных) искусственно раздувается, в том числе теми депутатами, которые вносили законопроект, противоречащий федеральному законодательству. Они подогревают социальное напряжение", - высказала Эйжана Зариньш мнение оппонентов Дунаева.

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