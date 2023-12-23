Астраханцы добились отзыва законопроекта об умерщвлении бродячих собак

23 декабря 2023, 12:26

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Проект закона, предлагавший умерщвлять бездомных собак, отозван из думы Астраханской области после того, как местные зоозащитники провели в Астрахани собрание около здания областной администрации с требованием гуманного обращения с животными.

Как информировал "Кавказский узел", 14 декабря стало известно, что депутат Евгений Дунаев направил в думу Астраханской области проект закона с предложением умерщвлять бродячих собак, которых в течение 15 дней не забрали из центров временного содержания. Местные зооактивисты раскритиковали этот законопроект, заявив, что он чрезмерно жесток по отношению к животным.

На информацию о том, что из думы Астраханской области отозван проект закона, который предлагает умерщвлять бездомных собак, обратило сегодня внимание издание Punkt-a.info.

На сайте думы Астраханской области указано, что проект закона отозван 22 декабря. Уточняется, что законопроект был зарегистрирован 7 декабря, и что в эту же дату, а также 14 декабря, он был направлен для предложений и замечаний.

20 декабря зоозащитники собрались в Астрахани около здания областной думы, чтобы передать губернатору региона Игорю Бабушкину свое требование отклонить законопроект, в котором предлагалось умерщвлять попавших в центры временного содержания бездомных собак. Участники собрания направили губернатору коллективное обращение, под которым свои подписи поставили 120 человек, передал 20 декабря "Арбуз Today".

Напомним, 14 декабря астраханцы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что в городе бездомных собак становится все больше, они сбиваются в стаи и нападают на людей. Депутаты облдумы заявили корреспонденту "Кавказского узла", что из-за несовершенства законодательства в Астрахани стоит остро проблема с бродячими животными, а зоозащитники призвали к гуманным способам решения проблемы.

"Кавказский узел" также писал, что в Астрахани проблема с нападениями бродячих собак на людей стоит остро длительное время. Так, 26 марта текущего года в городе было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. После этого горожане провели несколько акций с требованием усилить борьбу с безнадзорными животными.

11 декабря следователи в Астраханской области начали проверку по факту гибели 35-летнего жителя поселка Пригородный Наримановского района. Его тело со следами укусов собак было обнаружено 10 декабря возле строящегося дома по улице Приточной.

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