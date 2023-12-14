Проблема с бродячими собаками обеспокоила астраханцев

14 декабря 2023, 07:10

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В Астрахани бездомных собак становится все больше, они сбиваются в стаи и нападают на людей, пожаловались астраханцы, обеспокоенные очередным случаем обнаружения в области тела мужчины со следами укусов собак. Депутаты облдумы заявили, что из-за несовершенства законодательства в Астрахани стоит остро проблема с бродячими животными, а зоозащитники призвали к гуманным способам решения проблемы.

Как сообщал "Кавказский узел", в Астрахани длительное время стоит остро проблема с нападениями бродячих собак на людей. 26 марта текущего года в городе было обнаружено тело местной жительницы со следами укусов собак. После этого горожане провели несколько акций с требованием усилить борьбу с безнадзорными животными. При этом ранее, 25 июня 2022 года, депутаты Астраханской облдумы выступили с законопроектом, предполагающим умерщвление агрессивных собак.

11 декабря следователи в Астраханской области начали проверку по факту гибели 35-летнего жителя поселка Пригородный Наримановского района. Его тело со следами укусов собак было обнаружено 10 декабря возле строящегося дома по улице Приточной. Специалисты выясняют, стало ли нападение собак причиной смерти мужчины, передало 11 декабря РИА "Новости".

Астраханцы пожаловались на рост числе бездомных собак в городе

Последние пять лет в Астрахани стоит остро проблема с бездомными животными, так как они стали очень агрессивными, рассказал водитель муниципального предприятия Андрей Шамратов, проживающий в Трусовском районе города. Шамратов женат, воспитывает 12-ти летнюю дочь.

"Собаки стали сбиваться в стаи. Они ведут себя как дикие звери. И если они не находят себе пропитания на помойках или от добрых старушек, они начинают буквально охотиться на людей", – сказал астраханец корреспонденту "Кавказского узла".

Шамратов рассказал, что ходит пешком на работу, и что, когда он подходит к гаражу своего предприятия, из-за забора на него набрасываются собаки. "Без палки на работу не хожу. Там у нас пустырь. Собаки считают его своей территорией. Их там уже штук 30 точно. Сторожа их подкармливают. Их собаки не трогают. А других сотрудников предприятия считают объектами для нападений. Сколько раз говорили сторожам не кормить собак – все без толку", – возмутился он.

Он добавил, что на сотрудников предприятия бездомные собаки не нападали. "Но это до поры, до времени", – считает астраханец.

42-летняя Антонина Величкина, проживающая на с семьей на улице Звездная, также рассказала, что остерегается бездомных собак. Она работает менеджером в частной компании. У Величкиной двое детей. Один студент, другой – старшеклассник.

"Стала бояться за своих пацанов. Собаки повсюду. Они собираются в стаи по 5-10 особей и бегают по всему городу. Ведут себя нагло. Подбегают к людям, руки им прикусывают, в глаза заглядывают, требуя пищи. Иногда бывают очень агрессивны. Не знаю с чем это связано. Соседку мою укусили, когда она с рынка шла. Сыновья рассказывали про своих друзей, кого покусали. Одного сильно. Всем потом уколы от бешенства делали", – рассказала Величкина корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Любовь Котова также пожаловалась на бесконтрольный рост численности бездомных животных в Астрахани. Она живет на улице Атарбекова.

"Всю жизнь живу в Астрахани. Ни разу такого безобразия не было. В советское время даже не помню, чтобы эта проблема была. Не было столько собак на улицах. А сейчас стаями, стаями ведь бегают. Лечилась в прошлом году с вывихом в больнице. Три женщины на этаже лежали покусанные. И сильно покусанные. Безобразие", – сказала Котова корреспонденту "Кавказского узла".

Депутаты указали не несовершенство законодательства по борьбе с бродячими животными

12 июля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который дает властям регионов право самим выбирать меры обращения с бездомными животными и решать их судьбу. Ряд регионов уже приняли законы в этой сфере, рассказал депутат Астраханской областной думы Евгений Дунаев.

Он рассказал, что 5 декабря подал на рассмотрение областной думы законопроект по борьбе с бродячими животными. В настоящее время он проходит согласование в прокуратуре и Министерстве юстиции.

"Проблема бездомных животных в Астрахани актуальна, потому что их очень много. 26 тысяч особей – официальная статистика. В области еще больше. Популяция собак увеличивается в геометрической прогрессии. Ничего с этим сделать нельзя. То, что их отлавливают, тратят 14,5 тысяч рублей на содержание каждой собаки (на чипизацию, вакцинацию и прочее), все это ничего не дает. И, наверное, имеет коррупционную составляющую", – сказал Дунаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, ключевое нововведение в законопроекте – центры временного содержания бездомных животных (ЦВС). Это не питомники, не приюты. Животных в таких центрах будут проверять на болезни, агрессивность и прочее.

"После 15 суток нахождения в ЦВС, если собак не забирают – будут их умерщвлять. Выпускать их на волю уже не будут. Мнение зоозащитников мы учли – даем 15 суток на то, чтобы они забрали собак домой. Люди уже звереют. Новые смерти, укусы, страдания людей. Все районы Астрахани кишат стаями бездомных агрессивных собак", – заявил Евгений Дунаев.

По его словам, когда он согласовывал свой законопроект с ветеринарами, те сообщили, что за полгода в Астрахани от укусов собак пострадало 4900 человек. "То есть за год более 8 тысяч укусов будет. В прошлом году было 6 тысяч укусов. Налицо тенденция к увеличению нападений собак на людей. Нужно бороться с этим безобразием", – заключил депутат.

Законопроект Дунаева будет рассматриваться и утверждаться в Астраханской областной думе 26 декабря. Оппонирует Дунаеву в областном парламенте депутат Олег Шеин. Он предложил свой законопроект. Шеин считает проект закона Дунаева чрезмерно жестоким по отношению к животным.

"В Саратове и Магадане (в региональных законах) речь идет об эвтаназии агрессивных животных. У Дунаева же речь идет об убийстве всех животных. Схватили собаку, кошку, поштучно записали, приписали еще вдобавок и убили", – сказал Шеин корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, федеральный законе "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" N 498-ФЗ был принят в спешке и поэтому некоторые его положения проработаны недостаточно тщательно.

"В федеральном законе сказано, что в случае отлова собаки происходит видео и фотофиксация ее приема и выпуска. Еще есть требования к учету, к приютам. В чем недоработка федерального закона? Эти материалы не были доступны ни для общественности, ни для общественных инспекторов. Последние вправе входить на территории муниципальных и государственных приютов, но получать материалы учета и фото- и видеофиксации они не вправе. Все механизмы контроля существуют только перед заказчиком – перед администрацией. Федеральный закон принят впопыхах. Я тогда не голосовал за этот закон, требуя его доработать", ­– пояснил депутат.

В проекте закона Дунаева не предусмотрен общественный контроль за центрами временного содержания бездомных животных, добавил он. "Эта модель создавалась в режиме суеты. Привлекается подрядчик, задача которого истребить как можно больше собак и кошек. Учет поштучный. ЦВР закрыт полностью от общественного контроля. И какой садизм там может твориться – представить страшно. Видео и фотофиксация не ведется. Что открывает дорогу к масштабному воровству. В ЦВР животное находится 15 суток и дальше происходит убийство. Приюты могут забрать животных из этого центра, но без госфинансирования, чисто на деньги спонсоров, без права животное выпускать из приюта. Понятно, что приюты быстро выдохнутся, так как они уже сейчас все забиты (животными). Это история воровства и большой крови", – считает Шеин.

Идея законопроекта, который предлагает он, в том, чтобы не менять федеральный закон в плане контроля – остается фото- и видеофиксация и механизм учета. Шеин при этом ушел от идеи эвтаназии неагрессивных животных и предложил механизм общественного контроля.

"Общественные инспекторы имеют право присутствовать на территории любого приюта – и частного и государственного. Они имеют право доступа к учетным данным и к материалам фото- и видеофиксации, имеют право знать, когда проводит осмотр ветврач. Если эти права не соблюдаются – есть основания для расторжения контракта между муниципальным или региональным органом власти и частным подрядчиком", – объяснил Шеин.

По официальным данным, за три года в Астраханской области простерилизовано и выпущено на волю 24 тысячи собак. При этом, по оценке службы ветеринарии, на май 2023 года в регионе проживают 23 тысячи бездомных собак (14 тысяч в Астрахани, остальные – за его пределами, добавил депутат.

"Среднее количество нападения собак в России на 100 тысяч человек 29 случаев. В Астраханской области – 460 нападений. Проблема есть. Но может это проблема с губернатором, а не с федеральным законом?" – задался вопросом Шеин.

Зоозащитники поспорили об эффективности госпрограммы по отлову животных

В последнее время в Астрахани несколько улучшилась работа приютов и ветеринаров в рамках госпрограммы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск), отметила зоозащитница Эйжена Зариньш.

"В этом году работа нормально велась. За счет нескольких предпринимателей и муниципального приюта осуществлялась работа в полную силу. Мы к ним ездили, знакомились с их работой. Первый год на моей памяти, когда работа по программе ОСВВ осуществляется качественно. Улучшения есть, конечно", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она также высказалась против законопроекта, предлагаемого Евгением Дунаевым. По ее мнению, он противоречит федеральному закону "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" N 498-ФЗ".

"В Астрахани также люди возмущены (законодательной инициативой Дунаева), многие планируют подавать групповые иски в суд против этого законопроекта", – сказала Зариньш.

О проекте ОСВВ скептически высказалась зоозащитница из Волгограда, руководитель приюта бездомных животных "Дина" Анжела Макарова. "Я несколько разочарована в самой системе ОСВВ. На всех этапах зарабатываются деньги приютами и ветеринарами. Собаку обратно выкидывают на улицу. Там она погибнет рано или поздно. Это не выход", – сказала Макарова корреспонденту "Кавказского узла".

Она добавила, что приют "Дина" вышел из ОСВВ. "В системе ОСВВ разочарована и участвовать в ней не буду", – подчеркнула Макарова.

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