Суд отказался рассмотреть иск астраханских противников эвтаназии бездомных собак

22 марта 2024, 07:55

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Астраханский облсуд отказался рассматривать иск местных жителей, требовавших признать недействительными положения закона об эвтаназии бродячих собак.

Как писал "Кавказский узел", астраханцы неоднократно проводили митинги с требованием ужесточить закон об отлове бродячих собак. Один из таких митингов прошел 19 марта 2023 года, в нем приняли участие около 200 человек. Число бездомных животных на улицах города растет, как и число нападений собак на горожан, заявили они.

Астраханский облсуд накануне отказался рассмотреть иск местных активистов, требовавших признать недействительным областной закон от 27.12.2023 №129/2023-03 «О порядке осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Астраханской области», сообщает сегодня Ast-News.ru.

Судья отказалась рассматривать административное исковое заявление, указав, что оно некорректно составлено, пишет издание.

Иск был подан от имени 23 человек к думе Астраханской области. Его авторы просили признать не подлежащими применению некоторые положения закона, в частности, пункты, определяющие понятия «пункт временного содержания животных» и «социально опасное животное», а также положения, регламентирующие работу пунктов временного содержания животных и содержание в них собак.

Заседание по иску состоялось 21 марта, указано в карточке дела на сайте суда, обновленной сегодня, 22 марта. "Иск (заявление, жалоба) оставлен без рассмотрения. Имеются иные основания для оставления без рассмотрения", - указано в графе "Результат рассмотрения".

Напомним, в декабре 2023 года депутат Евгений Дунаев направил в думу Астраханской области проект закона с предложением умерщвлять бродячих собак, которых в течение 15 дней не забрали из центров временного содержания. Местные зооактивисты раскритиковали этот законопроект, заявив, что он чрезмерно жесток по отношению к животным. 23 декабря проект закона был отозван после акции зоозащитников. В тот же день не менее 100 человек провели митинг с требованием принять законопроект, разрешающий эвтаназию безнадзорных собак. 27 декабря 2023 года областная дума приняла законопроект, разрешающий умерщвлять нежизнеспособных и агрессивных безнадзорных животных.

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