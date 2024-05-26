Адвокаты Дмитрия Новикова готовят апелляции на приговор

26 мая 2024, 04:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Все адвокаты, которые защищали бывшего сочинского судью Дмитрия Новикова, готовят свои апелляции, также ее готовит сам осужденный, сообщил его сын и адвокат Роман Новиков. Суровый приговор Новикову стал неожиданностью, отметил адвокат Наталья Гольцева.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший судья Хостинского районного суда Сочи, адвокат Дмитрий Новиков был задержан в Москве 5 июня 2021 года по делу о покушении на посредничество при передаче взятки. На допросе он заявил о ложном доносе клиента, которому он озвучил стоимость своих услуг. 7 июня 2021 года Новиков был помещен под стражу. 22 мая суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы, защита намерена обжаловать приговор.

Дмитрий Новиков был обвинен в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 Уголовного кодекса России), препятствовании осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 Уголовного кодекса России) и вынесении заведомо неправосудных решений (часть 1 статьи 305 Уголовного кодекса России). 6 июля 2018 года суд в Ростове-на-Дону признал его виновным, но освободил от назначенного наказания из-за истечения сроков давности. Своей вины Новиков не признал и связал приговор с тем, что разоблачал криминальные связи судей, следователей и прокуроров. В январе 2019 года Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила Новикова статуса "судья в отставке".

Все адвокаты, которые защищали официально Дмитрия Новикова в суде по делу о мошенничестве, готовят свои апелляции, рассказал 25 мая корреспонденту "Кавказского узла" сын Новикова, также адвокат Роман Новиков.

Также, по его словам, апелляцию из СИЗО подаст и сам Дмитрий Новиков, который категорически не согласен с приговором и считает его незаконным и необоснованным. «Мой отец не в чем не виноват, его оговорили», - сказал Роман.

Из приговора суда, который имеется в распоряжении "Кавказского узла", следует, что вся фабула обвинения Новиков построена на договоре об оказания юридической помощи по уголовному делу гражданину. "На оговоре [гражданина] построено все обвинение и приговор", - отметил Роман Новиков.

В приговоре говорится, что суд признал Дмитрия Новикова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью З и частью 4 статьи 159 УК РФ, по которой ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также ему назначено дополнительное наказание на основании части 3 статьи 47 УК РФ "в виде лишения права заниматься адвокатской деятельностью сроком на два года». Срок отбывания основного наказания суд постановил «исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу, а дополнительного наказания - со дня освобождения из исправительного учреждения».

«На основании пункта «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ время содержания Новикова под стражей в период с 05.06.2021 года по день вступления настоящего приговора в законную силу включительно, зачтут в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима», - отметил Роман Новиков.

Сотрудник Ессентукского городского суда сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что пока жалобы на приговор Новикову не поступали. "Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда через Ессентукский городской суд Ставропольского края в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным Новиковым Д.В. - в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, в том числе при помощи видео-конференц-связи», - сообщил сотрудник суда.

Он также прокомментировал наложенный ранее арест на имущество Новикова. "Что касается наложения постановлением Ленинского районного суда города Новороссийска Краснодарского края от 18.06.2021 года ареста на имущество Новикова Д.В. в Москве, Краснодаре и в Сочи, то онл отмененл», - отметил он.

Адвокаты Новикова прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" приговор.

«Все адвокаты выступили в защиту Дмитрия Новикова из чувства солидарности», - сказал адвокат Дмитрий Богославский.

Адвокат Наталья Гольцева рассказала, что видела лично в СИЗО Дмитрия Новикова 17 и 18 мая и он «старался держаться». Она отмечает, что не ожидала, что Дмитрию Новикову дадут такой большой срок и была надежда если не на оправдательный приговор, то хотя бы на срок, который бы закончился вместе с вынесением приговора. По ее словам, было так же неожиданно то, что прокурор запросил еще на два года больше. Однако, адвокат не исключает, что Дмитрий Новиков в случае оставления приговора в силе не будет отбывать еще более двух лет, а подаст на УДО.

Ранее участвовавшая в деле Новикова, но отстраненная судом адвокат Анна Половинская считает, что ключевым для осуждения Новикова стали действия Ярослава Макагонова, который фактически оговорил бывшего судью по просьбе силовиков.

По словам Половинской, к Макагонов обратился к Новикову через нее в то время, когда они вместе работали в одной адвокатской конторе. Макагонов обвинялся в хулиганстве, ему было назначено наказание в виде года лишения свободы по одному обвинению и трех лет - по другому. По совокупности преступлений путем частичного сложения ему было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и три месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Анна Половинкина отмечает, что, по информации опрошенных в ходе судебного следствия свидетелей, Макагоновым было оказано содействие силовикам в отношении Новикова в провокации взятки.

По мнению бывшего адвоката Михаила Беньяша (внесен Минюстом в реестр иноагентов), который был адвокатом Новикова, когда он обвинялся в Сочи в раскрытии информации о незаконных действиях силовиков и судей, приговор бывшему судье - это "точечное" мщение за распространение в средствах массовой информации "корпоративно информации".

Напомним, в январе 2019 года Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила Новикова статуса "судья в отставке". Ранее, в апреле 2010 года, Квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края лишила Дмитрия Новикова статуса судьи, изменив формулировку увольнения в 2008 году с добровольной отставки на увольнение в связи с лишением статуса судьи. Спустя год решение КСС о досрочном прекращении полномочий Новикова было отменено.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.