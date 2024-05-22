Сочинский судья Новиков осужден по делу о мошенничестве

22 мая 2024, 16:46

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Суд в Ессентуках приговорил бывшего судью Дмитрия Новикова к шести с половиной годам лишения свободы, хотя обвинение просило восемь с половиной лет заключения. Защита намерена обжаловать приговор.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший судья Хостинского районного суда Сочи, адвокат Дмитрий Новиков был задержан в Москве 5 июня 2021 года по делу о покушении на посредничество при передаче взятки. На допросе он заявил о ложном доносе клиента, которому он озвучил стоимость своих услуг. 7 июня 2021 года Новиков был помещен под стражу. 15 мая адвокаты Новикова сообщили, что состояние его здоровья ухудшилось. 9 июня 2023 года он отказался признать в суде свою вину.

Дмитрий Новиков был обвинен в злоупотреблении полномочиями (часть 2 статьи 285 Уголовного кодекса России), препятствовании осуществлению правосудия (часть 3 статьи 294 Уголовного кодекса России) и вынесении заведомо неправосудных решений (часть 1 статьи 305 Уголовного кодекса России). 6 июля 2018 года суд в Ростове-на-Дону признал его виновным, но освободил от назначенного наказания из-за истечения сроков давности. Своей вины Новиков не признал и связал приговор с тем, что разоблачал криминальные связи судей, следователей и прокуроров. В январе 2019 года Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила Новикова статуса "судья в отставке".

Приговор бывшему судье и адвокату Дмитрию Новикову за мошенничество (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса России) вынес сегодня Ессентукский городской суд. Он назначил бывшему судье наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет и шесть месяцев, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

Информацию о том, что Дмитрий Новиков был признан виновным, подтвердил адвокат и сын Дмитрия Новикова, Роман Новиков. Он заявил, что защита не согласна с приговором и будет обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Гособвинитель запрашивал восемь с половиной лет лишения свободы, добавил Роман Новиков.

Напомним, в январе 2019 года Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила Новикова статуса "судья в отставке". Ранее, в апреле 2010 года, Квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края лишила Дмитрия Новикова статуса судьи, изменив формулировку увольнения в 2008 году с добровольной отставки на увольнение в связи с лишением статуса судьи. Спустя год решение КСС о досрочном прекращении полномочий Новикова было отменено.

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