Сочинец Дмитрий Новиков лишен привилегий отставного судьи

11 января 2019, 22:27

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила сегодня статуса "судья в отставке" бывшего сочинского судью Дмитрия Новикова, признанного виновным в вынесении заведомо неправосудных решений.

Как писал "Кавказский узел", cудья Хостинского районного суда Сочи Дмитрий Новиков был обвинен в злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ), препятствовании осуществлению правосудия (ч.3 ст.294 УК РФ) и вынесении заведомо неправосудных решений (ч.1 ст.305 УК РФ). 6 июля 2018 года суд в Ростове-на-Дону признал его виновным, но освободил от назначенного наказания из-за истечения сроков давности.

В апреле 2010 года Квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края лишила Дмитрия Новикова статуса судьи, изменив формулировку увольнения в 2008 году с добровольной отставки на увольнение в связи с лишением статуса судьи. Спустя год решение КСС о досрочном прекращении полномочий Новикова было отменено.

Новиков лишен статуса "судья в отставке" в связи с тем, что вынесенный ему приговор вступил в законную силу, сообщили сегодня в аппарате Краснодарского краевого суда. По словам представителя суда, сам Дмитрий Новиков не присутствовал на заседании, где было оглашено это решение, передал "Интерфакс".

В настоящее время Новиков находится в больнице в Сергиевом Посаде, со ссылкой на собственные источники информировала сегодня "Новая газета Кубани".

Согласно закону "О статусе судей в Российской Федерации", после ухода в отставку за судьей сохраняется право на бесплатный проезд, льготы по оплате жилья и другие привилегии. Вместе с тем статус судьи в отставке предполагает и запрет избираться депутатом, вступать в политическую партию, заниматься бизнесом и другой оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской или творческой.

На сайте кубанской ККС, по состоянию на 22.27 мск 11 января, нет информации о лишении Новикова статуса "судья в отставке".

Напомним, что своей вины Новиков не признал и связал приговор с тем, что разоблачал криминальные связи судей, следователей и прокуроров.