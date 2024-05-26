26 мая 2024, 06:09

Упавший беспилотник найден в Адыгее

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Обломки беспилотника найдены в хуторе Псейтук, разрушений и пострадавших при его падении нет, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В ауле Псейтук Тахтамукайского района упал беспилотный летательный аппарат. Об этом 26 мая сообщил в своем телеграм-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

По его словам, разрушение и пострадавших в связи с падением беспилотника нет, силовики приступили к обследованию обломком аппарата.

Кумпилов опубликовал фотографии предполагаемых обломков БПЛА. На двух из них трава, в которой они лежат, зеленая, на одном видны следы пожара. На последнем снимке четко видно, что обломок - это колесо. На еще одной фотографии, судя по всему, изображен двигатель беспилотника.

Каких-либо подробностей того, откуда прилетел БПЛА, кто его обнаружил Кумпилов не привел.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 22 мая в результате атаки беспилотников в Новороссийске было повреждено жилье 80 горожан, в том числе 12 частных домов и 17 квартир. Власти пообещали компенсировать ущерб. 24 мая власти сообщили, что разрушений, которые требовали бы переселения людей, нет.

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Примечание:

"Работа Славянского нефтезавода остановлена после атаки дронов", "На Кубани после атаки беспилотника произошел пожар на Ильском НПЗ", "Власти объяснили учениями звуки взрывов в Ейске".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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