Власти Новороссийска оценивают ущерб от атаки дронов

24 мая 2024, 05:37

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Сумма ущерба квартирам и домам жителей Новороссийска вследствие атаки беспилотников 17 мая до сих пор не определена, но разрушений, которые требовали бы переселения людей, в городе нет. Владельцам автомобилей, которые были повреждены, администрация отказалась компенсировать ущерб.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая администрация Новороссийска сообщила, что в результате атаки беспилотников повреждено жилье 80 горожан, в том числе 12 частных домов и 17 квартир. Чиновники пообещали компенсировать ущерб.

Сумма ущерба, нанесенного жилью жителей Новороссийска в результате атаки беспилотников, пока не определена, выплаты компенсаций пока не назначены, заявил корреспонденту “Кавказского узла” глава Центрального района Новороссийска Евгений Титков. Именно на этот район пришлись все “прилеты” дронов 17 мая.

По словам Титкова, “по состоянию на 23 мая идет сбор информации о пострадавших после атаки дронов”. “Мы ходим с участковыми и с общественниками по квартирам и интересуемся, кому и какая помощь нужна. Люди и сами обращаются в администрацию, если им нужна помощь. Алгоритм следующий: на месте комиссия их администрации составляет акт о причиненном ущербе, и затем исходя из каждого конкретного случая назначается компенсация”, - пояснил он.

Титков затруднился сказать, на какие суммы компенсаций могут рассчитывать пострадавшие, отметив, что средства на эти выплаты заложены в постановлении Главы города Новороссийска о чрезвычайных ситуациях. «Решение проблем после атак беспилотников - это зона ответственности Администрации города Новороссийска», - добавил глава района, не уточняя практических деталей.

Активист Дмитрий Лебедев сообщил корреспонденту “Кавказского узла”, что администрация города отказалась выплачивать компенсации автомобилистам, чьи машины пострадали в результате атаки. О выплатах за ущерб жилью пока никто не сообщал, отметил житель Новороссийска.

Активист Павел Жидков вместе с сотрудниками полиции и представителями ТОС обходил улицы Исаева и Кудникова после атаки, но там никаких значительных разрушений он и его коллеги не обнаружили. «В пострадавших домах единственный ущерб - это выбитые окна, но их уже всем вставили. Никого не переселяли из тех, кто обратился и (для кого) составлялись акты», - рассказал Павел Жидков. Он добавил, что в городе существует проблема с готовностью бомбоубежищ, однако жителей Новороссийска это не тревожит, поскольку «каждый надеется что к нему не прилетит».

По словам Жидкова, на совещании в администрации Южного внутригородского района 23 мая обсуждались вопросы информирования людей о действиях в случае атаки. Речь шла, в частности, о том, где укрываться от атаки и что делать, если дрон залетел в квартиру или на дачный участок. «Ни в коем случае нельзя его трогать - жилое пространство нужно прежде всего ограничить от людей, в первую очередь от детей, затем нужно выйти из квартиры и позвонить по номеру 112», - отметил он.



Адвокат Анна Половинская назвала ситуацию с компенсациями за ущерб гражданам после атак беспилотников и работы ПВО новой для чиновников и неопределенной с юридической точки зрения.

«Дроны нацелены на стратегические объекты, которые находятся на территории края, но надо полагать что обломки от дронов после сработавших ПВО могут упасть куда угодно. Какие компенсации могут быть в этой ситуации, если на территории края не объявлено военное положение и это не зона проведения СВО? Скорее всего эта ситуация требует детальной проработки и закрепления в нормативно правовой базе федеральных, краевых и местных властей», - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

По мнению Половинской, в правовых актах на случай подобных инцидентов должен быть установлен четкий регламент получения компенсаций и их суммы, но пока таких актов нет, единственным вариантом обезопасить имущество для граждан остается частное приобретение страховки. «Но сейчас страховщики стали убирать очень важные пункты их страховых договоров, что увеличивает риски даже для добросовестных плательщиков страховок остаться без имущества, если не будет доказано, что это страховой случай. Стоит искать добросовестных страховщиков с пакетом на все случаи жизни», - добавила она.

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