Аналитики отметили политический характер преследования НПО в Абхазии

26 мая 2024, 05:14

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Власти Абхазии предвзято относятся к сотрудникам местных неправительственных организаций, оказывая на них фактически давление, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их словам, такое давление вкупе с законом об иноагентах, который находится на рассмотрении парламента, может серьезно ухудшить ситуацию с деятельностью НПО.

В конце апреля Следственное управление МВД Абхазии возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в отношении руководителя неправительственной организации "Благотворительный фонд социально-культурных инициатив" Азамата Багателии, пишет "Абхазский портал".

Ведомство сообщило, что у фонда 27 февраля 2023 года истекла лицензия на благотворительность, которая освобождала его от уплаты налогов, сборов и иных государственных платежей. Поэтому Багателию обвинили в умышленном уклонении от уплаты обязательных платежей на сумму более полутора миллионов рублей. После проверки МВД фонд уплатил недостающую сумму, однако это не повлияло на решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее стало известно о преследовании сотрудников НПО "Центр гуманитарных программ". Ситуация вокруг НПО ухудшается, поскольку власти после того, как финансовая проверка показала отсутствие нарушений, решили начать кампанию против его сотрудников, сообщил 25 мая корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник организации Саид Гезердава.

По словам Гезердавы, начали с него, возможно из-за того, что он занимается политической деятельностью. «Хотя проверка показала, что претензий нет, решили придраться к конкретным сотрудникам, обвиняя их в неправильной уплате налогов. Я помимо работы в НПО зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. И налоговая инспекция заявила мне, что с гонораров, полученные в НПО, я должен

платить налоги как индивидуальный предприниматель, что я считаю незаконным», - сообщил он.

В середине мая, по словам Гезердавы, "Центр гуманитарных программ" обратился в Арбитражный суд с иском к налоговой инспекции, в том числе подав ходатайство о разблокировке счета организации в качестве обеспечительных мер. Иск принят судом. «Но мы не можем предугадать, каким будет решением суда», - заметил он.

Гезердава также рассказал, что министерство по налогам и сборам требует предоставить доступ к данным о личных счетах сотрудников, что, по его мнению, также незаконно, поскольку объектами налогообложения являются не физические , а юридические лица.

Он также отметил, что уголовное дело о неуплате налогов, возбужденное против руководителя НПО "Благотворительный фонд социально-культурных инициатив" Азамата Багателия за уклонение от уплаты налогов прекращено, поскольку тот

погасил задолженность.

Сотрудник «Центра гуманитарных программ» отметил, что преследование

активистов НПО носят не экономический, а политический характер. «Поскольку большая часть абхазской экономики находится в тени и не платит налогов, в то время, как НПО как раз являются наиболее ответственным сектором, работающим «в белую», то вряд ли эти преследования помогут улучшить экономическую ситуацию. Речь идет о

политическом заказе – показать людям, что в НПО якобы собрались нечестные люди, чтобы легче протолкнуть закон об НПО», - заявил Гезердава.

Президент Абхазии Аслан Бжания 7 февраля внес в парламент республики законопроект "О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента". Согласно ему, некоммерческие организации и физлица могут быть признаны иноагентами, если получают деньги или иное имущество от иностранных источников и принимают участие политической деятельности, сообщается на сайте президента Абхазии. Оппозиция потребовала отозвать закон. Абхазские аналитики сочли закон средством для борьбы с оппозицией.

Что касается самого закона об НПО, то, по словам Гезердавы он может привести к серьезному ограничению политических прав, запрету на публичные мероприятия, административному прессингу и чрезмерной финансовой отчетности, что приведет к параличу некоммерческого сектора. "Эти меры могут коснуться не обязательно людей, работающих в сфере НПО", - подчеркнул он.

Само гражданское общество, как заявил Гезердава, считает подобный закон не нужным в любой форме. "Тем более, что если этот закон примут в компромиссной форме, ничего потом не помешает принять поправки и ужесточить закон", - отметил он.

Это явно чисто политическая акция с целью прижать оппозицию

Журналист Роин Агрба отметил, что НПО ранее работали "очень четко" и у проверяющих не было к ним вопросов. "Это явно чисто политическая акция с целью прижать оппозицию", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла", подчеркнув, что подобное грубое давление, как и принятие закона об иноагентах, может вызвать рост протестного потенциала на выборах 2025 года.

И Гезердава, и Агрба подчеркнули, что, по их сведениям, принятие закона об иноагентах в Южной Осетии привело к практически полному исчезновению там НПО. «НПО в Южной Осетии прекратили свое существование, остались только отдельные физические лица» - заявил Саид Гезердава.

В ходе проверок проявилось "абсолютно предвзятое отношение" к сотрудникам НПО, заявила корреспонденту "Кавказского узла" председатель экспертного фонда "Амтаа" Наталия Смыр.

"Там были небольшие нарушения, которые по закону должны были предложить устранить в ходе проверки. Кроме того, все НПО регистрировались с проверкой в МИД и СГБ, поэтому изначально были на виду", - подчеркнула она, также связав

преследования с попыткой принятия закона об иноагентах. "Это будет не столько про НПО, сколько про навешивание ярлыков на всех, кто не согласен с линией властей. И это принимается, чтобы бороться с оппозицией" - отметила Смыр.

Власти организовали гонения не только на НПО, но и на всех оппозиционно настроенных лиц, заявил корреспонденту "Кавказского узла" лидер ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия.

Говоря о законе об иноагентах, Гулия заметил, что помимо НПО, занимающихся политикой, под его удар могут попасть и организации, занимающиеся социальной деятельностью вплоть до сельского хозяйства. "Акцент надо делать на тех, кто занимается политикой, а не на тех, кто занимается гуманитарными программами", - заключил он.

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